Владимир Нетесов: в Воронежской области усовершенствовали инвестиционное законодательство

Председатель Воронежской областной думы отметил, что новшества касаются как корректировки ряда параметров при реализации инвестпроектов в регионе, так и изменений в перечне особо значимых инвестпроектов, в том числе за счет включения новых

ТАСС, 31 октября. В Воронежской области усовершенствовали инвестиционное законодательство. Новшества касаются как корректировки различных параметров при реализации инвестпроектов на территории региона, так и изменений в перечне особо значимых инвестиционных проектов, в том числе за счет включения новых. Об этом сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

"Соответствующие изменения внесены в региональный закон № 67-ОЗ "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области» в ходе 37-го заседания регионального парламента", - приводят его слова в пресс-службе облдумы.

"Отдельные положения закона скорректированы в целях совершенствования нормативного правового обеспечения инвестиционной деятельности с учетом правоприменительной практики. В частности, теперь при определении объема инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений, учитываются затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение не только действующих предприятий, но и иных объектов основных средств, в том числе объектов недвижимости для организаций, реализующих особо значимые инвестиционные проекты по направлениям, не связанным с производственной сферой", - отметил Владимир Нетесов.

Необходимость уточнения, добавили в пресс-службе, вызвана тем, что в соответствии с критериями, указанными в законе, к категории особо значимых могут быть отнесены инвестпроекты, реализуемые не только в производственных, но и в непроизводственных сферах, в частности, направленные на создание новых объектов капстроительства, относящихся к объектам санаторно-курортного лечения и отдыха, объектам, входящим в туристско-рекреационный кластер, а также создание новых распределительных логистических центров на территории Воронежской области.

Кроме того, при установлении оснований исключения инвестиционного проекта из перечня особо значимых предложено учитывать не только завершение периода реализации, но и достижение целей и основных параметров инвестиционного проекта в целом.

Основное новшество заключается в законодательном установлении минимальных значений показателей бизнес-плана, которых инвестор обязан достичь по итогам каждого отчетного года. Для показателей объема инвестиций в основной капитал и налоговых платежей в консолидированный бюджет (нарастающим итогом с первого года реализации проекта) - это 100%, для среднемесячной заработной платы - не менее 90%, для среднесписочной численности работников - 50%, выручки от реализации товаров или услуг - также 50%.

"Таким образом, предоставление мер господдержки компаниям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, увязывается с четким соблюдением ими параметров бизнес-планов по инвестициям и налоговым платежам. Отклонения в сторону уменьшения (менее 100%) допускаются только по параметрам оплаты труда, среднесписочной численности работников и выручки от реализации товаров (услуг)", - сказано в сообщении.

Ряд других изменений касается корректировки оснований для исключения инвестпроектов из перечня особо значимых, а также ограничений по внесению в бизнес-план изменений, влекущих недостижение минимальных значений основных параметров инвестпроекта.

Также законом исключены меры поддержки, которые не урегулированы отраслевым законодательством, не востребованы инвесторами и не могут быть фактически предоставлены в настоящее время.

В парламенте добавили, что скорректирован и перечень особо значимых инвестиционных проектов Воронежской области. Изменения внесены в связи с увеличением объема инвестиций по ряду реализуемых проектов в сфере производства и АПК. Кроме того, в перечень особо значимых также внесен новый инвестиционный проект по строительству элеваторного комплекса в Верхнехавском районе с общим объемом инвестиций 2,3 млрд рублей.