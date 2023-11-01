Сургутский район второй раз стал победителем федерального конкурса муниципальных стратегий

Муниципальное образование первенствовало в главной номинации на XXI Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России" в Санкт-Петербурге

ТАСС, 1 ноября. Сургутский район вновь признан лучшим среди финалистов конкурса муниципальных стратегий 2023 на XXI Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России". Муниципальное образование первенствовало в главной номинации "Лучший план действий по реализации стратегии", сообщили в управлении общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района.

"Главный документ муниципалитета вновь признан лучшим среди проектов средних и больших муниципальных образований. Такого в истории конкурса еще не случалось", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По его словам, стратегия развития МО была принята в конце 2018 года - в обсуждении документа участвовали 18 тыс. человек и почти 100 предприятий. "План ее реализации - это 268 мероприятий для достижений 45 показателей. В рамках стратегии реализуем восемь флагманских проектов, где работаем с федеральными фондами. В частности, в 2022 году получили 1,8 млрд рублей на объекты ЖКХ", - отметил Трубецкой, добавив, что к концу 2022 года бюджет развития вырос в шесть раз по сравнению с 2015 годом - с 248,2 млн рублей до 1 млрд 474 млн рублей.

В главной номинации участвовали девять территорий. С Сургутским районом состязались районы Краснодарского края, Липецкой и Вологодской областей, а также Тобольск и Новороссийск. Защищали свои стратегии конкурсанты перед экспертным жюри, в состав которого вошли представители комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, Общественной палаты России, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Инвестиционная стратегия

Для развития муниципалитета в районе самостоятельно разработали инвестиционную стратегию, которая направлена на поддержку бизнес-сообщества, добавили в пресс-службе. "Запустили инвестпортал, где сегодня представлены 83 инвестплощадки, включая 28 частных. На поддержку бизнеса направили 92 млн рублей. Число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 4,5 раза, налоговые поступления - в 2,6 раз. В частности, работаем с инвесторами на условиях муниципально-частного партнерства: реализовали 9 проектов на 4,7 млрд рублей. Сегодня строим школу на 1,1 тыс. мест с объемом инвестиций 3,2 млрд рублей", - прокомментировал Трубецкой.

Динамика

В управлении напомнили, что в 2015 году район по многим показателям занимал последние места в Югре. "Была низкая обеспеченность жильем, самый высокий процент ветхого и аварийного жилого фонда, огромная очередь на жилье и т.д. С 2016 года в Сургутском районе на программы переселения из аварийного жилья направили 10,8 млрд рублей. Создали условия для застройщиков, что позволило построить 442 тыс. кв. м жилья и обеспечить им более 5 тыс. семей. Благодаря такому точечному подходу очередь на улучшение жилищных условий сократилась в три раза и полностью ликвидированы балки", - отмечается в сообщении.

В сообщении также отмечается, что результатом работы с 2015 года стал рост населения на 5%, рост количества рабочих мест (на 14%). Обеспеченность жильем выросла на 25%. В три раза сократилось количество школьников, обучающихся во вторую смену. Полностью ликвидирована очередь в детские сады.