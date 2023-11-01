В свердловском парламенте прошла встреча со слушателями Алексеевской юридической школы

Занятия проходят на Среднем Урале трижды в год ежегодно с 2005 года

ТАСС, 1 ноября. В Законодательном собрании Свердловской области состоялась встреча со слушателями XVII (осенней) Алексеевской юридической школы (12+), сообщили в пресс-службе парламента.

"Вы не только осваиваете школьную программу, но и стремитесь развиваться, получать дополнительные знания, - обратилась к слушателями XVII (осенней) Алексеевской юридической школы председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.- Желаю вам успехов, хорошо учиться, сделать правильный выбор будущей профессии".

Депутаты пригласили ребят к участию в конкурсе "Моя законотворческая инициатива" (12+), инициированном Государственной Думой. "В течение многих лет Законодательное собрание Свердловской области ежегодно организует его региональный этап. Участие в этом творческом состязании принимают учащиеся школ, колледжей, техникумов, высших учебных заведений, аспиранты и преподаватели вузов. Лучшие работы направляются на всероссийский этап конкурса "Моя законотворческая инициатива" в Государственную Думу", - рассказали в парламенте.

Кроме того, речь шла о деятельности Молодежного парламента Свердловской области. Этот орган молодежного самоуправления Среднего Урала существует с 2011 года и обеспечивает вовлечение молодых граждан в политические процессы, способствует повышению их правовой культуры и грамотности. "Члены Молодежного парламента не только вносят инициативы от молодежной аудитории своих территорий, но и напрямую задействованы в текущей разработке законопроектов, получают уникальный опыт законотворческой работы, взаимодействия с органами власти, волонтерской и проектной деятельности, имеющей важное общественное значение", - сказано в сообщении.

Для слушателей XVII (осенней) Алексеевской юридической школы также была организована экскурсия по зданию регионального парламента. Ребята смогли увидеть музей Законодательного Собрания, зал официальных символов муниципальных образований Свердловской области, экспозицию "Межпарламентская деятельность Законодательного Собрания Свердловской области", портретную галерею руководителей законодательных (представительных) органов Свердловской области с 1934 года по настоящее время.

Во встрече также участвовали председатель комитета Заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков.

Ежегодно с 2005 года Гуманитарный университет (Екатеринбург) проводит занятия Алексеевской юридической школы три раза в год: весной и осенью - для школьников, летом - для преподавателей. Традиционно в рамках учебного курса организуется посещение Законодательного собрания Свердловской области. Общаясь с гостями, депутаты рассказывают об особенностях законотворческой работы.