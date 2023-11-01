Страховой Дом ВСК станет генеральным партнером FINOPOLIS 2023

На выставке ВСК представит возможности собственной экосистемы сервисно-страховых решений

ТАСС, 1 ноября. Страховой Дом ВСК выступит генеральным партнером главного финансового форума страны - FINOPOLIS 2023. В рамках события компания продемонстрирует преимущества экосистемы сервисно-страховых решений, поделится практикой применения искусственного интеллекта в бизнес-процессах и другими результатами цифровой трансформации бизнеса.

На выставке FINOLAND ВСК представит возможности собственной экосистемы сервисно-страховых решений. На главном стенде, построенной в виде экологичный оранжереи, гости выставки узнают о преимуществах единой системы как страховых, так и нестраховых сервисов, создающих комфорт повседневной жизни и бизнеса.

В "Медицинском центре ВСК" гости испытают возможности инновационных технологий для диагностики и сохранения здоровья. В том числе, на инновационном аппарате, работающим на неинвазивных технологиях, гости смогут пройти быстрое обследование. По его итогам узнают вероятность развития сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, сахарного диабета и почечной недостаточности. Для более точной расшифровки, гостей стенда проконсультирует врач онлайн из "Цифровой клиники" ВСК.

В транспортной зоне ВСК представит главный сервис 2023 года - дистанционное урегулирование ДТП по ОСАГО через мобильное приложение "ВСК страхование". Это решение компания запустила первой среди страховых компаний в этом году. Участники выставки смогут раскрасить из баллончика концепт-кар, а затем убедиться в скорости современного страхового сервиса ВСК при оформлении ДТП. Самые удачливые получат "выплату" цифровыми рублями. Кроме того, гости смогут узнать о преимуществах нестраховых сервисов ВСК: юридическая поддержка, техпомощь на дорогах, шиномонтаж, подменное авто на время ремонта и других.

В деловой части форума ВСК выступит организатором круглого стола "Технологии искусственного интеллекта в бизнесе", в ходе которого компания и другие игроки финансового рынка поделятся практическими кейсами применения ИИ и масштабирования технологии. Эксперты обсудят тенденции развития AI и машинного обучения, сложности в подготовке специализированных кадров, особенности законодательного регулирования рынка больших данных, а также расскажут об эффекте для бизнеса от внедрения инноваций. В числе приглашенных спикеров - эксперты из Яндекса, МТС, Тинькофф, СБЕРБАНКА, Центробанка, Минцифры, Ассоциации "ФИНТЕХ" и другие.

Также в деловой программе форума выступят эксперты Страхового Дома ВСК.

FINOPOLIS (16+) - одно из ключевых событий в области FinTech. В 2023 году программа форума будет состоять из шести пленарных дискуссий, а также более 30 тематических секций и круглых столов. Форум инновационных финансовых технологий пройдет с 8 по 10 ноября. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 206 спикеров, 4000 гостей, на полях форума было размещено 57 стендов и 19 интерактивных зон.