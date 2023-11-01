Республика Коми вновь примет Арктические Дельфийские игры

Соревнования пройдут с 20 по 24 ноября

ТАСС, 1 ноября. Вторые открытые молодежные Арктические Дельфийские игры пройдут с 20 по 24 ноября 2023 года в Сыктывкаре. Республика Коми принимает Игры такого формата уже во второй раз.

Проведение Игр направлено на содействие реализации указов Президента Российской Федерации В. В. Путина от 27 июня 2022 года №401 "О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника" и от 31 июля 2023 года №568 "О подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Вторые открытые молодежные Арктические Дельфийские игры проходят в период председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Игры вносят существенный вклад в поддержку и выявление творчески одаренных детей и молодежи, развитие национального искусства, сохранение самобытного достояния Арктики и укрепление межкультурного диалога северных территорий.

В ходе Арктических Дельфийских игр продолжится подготовка к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В военные годы из Республики Коми на фронт ушли сотни тысяч защитников страны. Сформированные в северных регионах оленно-транспортные батальоны внесли значительный вклад в общую победу.

Арктические игры 2023 года получили статус открытых, что позволяет принять в них участие не только регионам Арктической зоны, но и представителям любых территорий. Конкурсная и фестивальная программа включит в себя соревнования по 10 народным, классическим и современным номинациям, в которых посоревнуются молодые деятели искусств в возрасте от 10 до 25 лет. В состав жюри войдут около 40 видных деятелей культуры и науки.

В ходе соревновательных дней будет разыграно 28 комплектов наград - традиционно это золотые, серебряные и бронзовые медали Дельфийских игр. Разработка дизайна наградной атрибутики тесно связана с особенностями и достопримечательностями принимающего Игры региона. Кроме того, "арктический стиль" второй год используется в оформлении города и мест проведения мероприятий.

"Официальная церемония открытия состоится 21 ноября 2023 года, а одно из ключевых событий Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр - официальная церемония закрытия и гала-концерт лауреатов - пройдет 23 ноября 2023 года. Оба события, как и год назад, примет специально созданная для мероприятия высокотехнологическая сцена Культурно-спортивного центра "Лузалес-Арена", адаптированная под разноплановые театрализованные номера", - сообщает пресс-служба Национального Дельфийского совета России.

В рамках Игр пройдет международная конференция, будут организованы творческие и исследовательские специальные проекты, запланирована обширная культурная программа и тематические экскурсии, знакомящие с самобытностью и колоритом культуры, традиций и природы региона.

Организацию и проведение Игр осуществляют Национальный Дельфийский совет России и Правительство Республики Коми во взаимодействии с федеральными органами государственной власти Российской Федерации. Играм дан патронат Международного Дельфийского комитета и эгида Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

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