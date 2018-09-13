Бизнес-школы РАНХиГС стали лидерами Народного рейтинга – 2018

ТАСС, 13 сентября. В опубликованном рейтинге бизнес-школ MBA.SU программы и бизнес-школы Президентской академии заняли все позиции с первого по шестое место. Всего в рейтинг вошло семь представителей РАНХиГС.

Ежегодный рейтинг составляется порталом "МВА в Москве и России" при участии Российской Лиги МВА и основан непосредственно на оценках самих выпускников программ MBA и Executive MBA. В этом году в опросе приняло участие более 1300 выпускников 41 бизнес-школы из 9 городов. Две трети (66,7%) выпускников-участников опроса являются топ-менеджерами и владельцами бизнеса, 27,3% – руководители среднего звена управления и 6% – линейные менеджеры и специалисты.

Рейтинг был составлен на основе ответов выпускников на вопросы об удовлетворенности обучением в четырех категориях: рост дохода; карьерный рост; полезность связей; а также личное и профессиональное развитие. Ответы на вопросы проходили по пятибалльной шкале, где максимальная польза – 5 и бесполезно – 1.

Как и в прошлом году, первое место рейтинга между собой разделили Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС и Международная программа Executive MBA РАНХиГС/Kingston University London. На второй строчке расположилась программа EMBA Antwerp Management School/ ИБДА РАНХиГС, которая ранее не присутствовала в рейтинге. Третью позицию, как и в прошлом году, удерживает Школа IT-менеджмента Института экономики, математики и информационных технологий (ЭМИТ) РАНХиГС.

С восьмого места на четвертое поднялась Высшая школа финансов и менеджмента (ВШФМ) РАНХиГС. На три строчки также поднялся Институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС, который занял пятое место в рейтинге. Шестое место в рейтинге в этом году по итогам анкетирования досталось Высшей школе корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС.