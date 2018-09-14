В Москве пройдет конференция для профессионалов винного рынка Simple Congress

ТАСС, 14 сентября. 3 октября 2018 года в Москве во второй раз состоится конференция для профессионалов винного рынка Simple Congress.
На мероприятии соберутся звезды винной индустрии: международные эксперты и критики, всемирно известные виноделы, знаменитые сомелье и рестораторы, представители специализированного ритейла и HoReCa.
Масштабное событие станет редким шансом послушать мировых лидеров рынка, новаторов и визионеров, которые на один день превратят "Лотте Отель Москва" в центр винной культуры.
Спикеры Simple Congress:
- Хайни Захариассен, "Vivino App", США;
- Хосе Пенин, "Guia Penin", Испания;
- Пьотр Пьетрас MS, “The Hide”, Великобритания;
- Сёрен Полониус, Dryck Enl Polonius, Швеция;
- И другие.
"Цена и ценность вина" — тема второго Simple Congress, весьма актуальна. С одной стороны, вино — это сельскохозяйственный продукт, который должен быть доступным из-за вроде бы низкой себестоимости. С другой стороны, это зачастую предмет искусства, ценность которого невозможно просчитать. На цену вина влияет огромное количество факторов, один из главных — климатические условия, несущие для виноделов достаточно большие риски. Например, два года назад во Франции, где виноделие — существенная часть экономики, град уничтожил почти треть урожая, спровоцировав рост цен.
В рамках конгресса эксперты обсудят будущее винного ценообразования, влияние современных технологий на ценность вина и профессиональной винной критики — на формирование цен.
Программа мероприятия и регистрация доступны на simplecongress.ru. Первые билеты на конференцию доступны на специальных условиях.
О группе компаний Simple
Группа компаний Simple — один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов высококачественной алкогольной продукции в России с собственной активно развивающейся сетью винотек SimpleWine. В портфеле компании более 4000 вин из 42 стран, уникальная коллекция брендов крепких спиртных напитков, минеральной воды и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров.
Более 20 лет Simple приобщает жителей России к мировой эногастрономической культуре и развивает образовательные проекты. В группу компаний входят издательство Simple Wine News, сеть винотек и онлайн-витрина SimpleWine, винные бары Grand Cru и SimpleWine&Bar, а также школа вина «Энотрия»
Сервис — одна из ключевых компетенций компании. Для частных и корпоративных клиентов менеджеры Simple подбирают напитки для любого случая, от крупных мероприятий до подарков для родных и близких, организовывают интересные и профессиональные дегустации, составляют частные коллекции, строят погреба. Клиентам b2b-направления профессионалы Simple всегда готовы оказать помощь в составлении винных и барных карт, обучении персонала, проведении всесторонних консультаций в области продаж и винного маркетинга.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Контакты для СМИ:
Николай Антропов
Руководитель проектов по связям с общественностью
Компания Simple
Тел.: +7(495) 510-50-01, доб.3123