В Москве пройдет конференция для профессионалов винного рынка Simple Congress

ТАСС, 14 сентября. 3 октября 2018 года в Москве во второй раз состоится конференция для профессионалов винного рынка Simple Congress.

На мероприятии соберутся звезды винной индустрии: международные эксперты и критики, всемирно известные виноделы, знаменитые сомелье и рестораторы, представители специализированного ритейла и HoReCa.

Масштабное событие станет редким шансом послушать мировых лидеров рынка, новаторов и визионеров, которые на один день превратят "Лотте Отель Москва" в центр винной культуры.

Спикеры Simple Congress:

Хайни Захариассен, "Vivino App", США;

Хосе Пенин, "Guia Penin", Испания;

Пьотр Пьетрас MS, “The Hide”, Великобритания;

Сёрен Полониус, Dryck Enl Polonius, Швеция;

И другие.

"Цена и ценность вина" — тема второго Simple Congress, весьма актуальна. С одной стороны, вино — это сельскохозяйственный продукт, который должен быть доступным из-за вроде бы низкой себестоимости. С другой стороны, это зачастую предмет искусства, ценность которого невозможно просчитать. На цену вина влияет огромное количество факторов, один из главных — климатические условия, несущие для виноделов достаточно большие риски. Например, два года назад во Франции, где виноделие — существенная часть экономики, град уничтожил почти треть урожая, спровоцировав рост цен.

В рамках конгресса эксперты обсудят будущее винного ценообразования, влияние современных технологий на ценность вина и профессиональной винной критики — на формирование цен.

Программа мероприятия и регистрация доступны на simplecongress.ru. Первые билеты на конференцию доступны на специальных условиях.

О группе компаний Simple

Группа компаний Simple — один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов высококачественной алкогольной продукции в России с собственной активно развивающейся сетью винотек SimpleWine. В портфеле компании более 4000 вин из 42 стран, уникальная коллекция брендов крепких спиртных напитков, минеральной воды и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров.

Более 20 лет Simple приобщает жителей России к мировой эногастрономической культуре и развивает образовательные проекты. В группу компаний входят издательство Simple Wine News, сеть винотек и онлайн-витрина SimpleWine, винные бары Grand Cru и SimpleWine&Bar, а также школа вина «Энотрия»

Сервис — одна из ключевых компетенций компании. Для частных и корпоративных клиентов менеджеры Simple подбирают напитки для любого случая, от крупных мероприятий до подарков для родных и близких, организовывают интересные и профессиональные дегустации, составляют частные коллекции, строят погреба. Клиентам b2b-направления профессионалы Simple всегда готовы оказать помощь в составлении винных и барных карт, обучении персонала, проведении всесторонних консультаций в области продаж и винного маркетинга.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Контакты для СМИ:

Николай Антропов

Руководитель проектов по связям с общественностью

Компания Simple

Тел.: +7(495) 510-50-01, доб.3123

nantropov@simple.ru

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