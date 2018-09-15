Владимир Нетесов: курс на воронежское лидерство будет продолжен

ТАСС, 15 сентября. Внеочередное заседание Воронежской областной Думы, которое провел председатель Владимир Нетесов, прошло в Большом зале правительства региона.

Председатель облдумы поприветствовал гостей церемонии и сообщил, что кворум имеется, и заседание парламента правомочно решать все вопросы.

После исполнения гимна Российской Федерации курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина внесли в зал флаги Российской Федерации и Воронежской области.

После утверждения повестки дня заседания, в которой был внесен один вопрос "О принятии присяги губернатором Воронежской области Александром Викторовичем Гусевым", Владимир Нетесов пригласил на сцену председателя избирательной комиссии Воронежской области Сергея Канищева. Руководитель избиркома сообщил, что выборы губернатора 9 сентября 2018 года признаны состоявшимися. Победу одержал выдвинутый партией "Единая Россия" Александр Гусев. За него проголосовали 72,52% избирателей. Сергей Канищев поздравил Александра Гусева с победой на выборах, зачитал протокол о признании его избранным губернатором Воронежской области и вручил ему удостоверение губернатора Воронежской области.

Затем Владимир Нетесов попросил внести в зал Конституцию РФ, Устав Воронежской области и текст присяги.

В торжественной обстановке Александр Гусев принял присягу.

"Я, Александр Викторович Гусев, вступая в должность губернатора Воронежской области, торжественно клянусь: уважать и защищать права человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, законы РФ, Устав Воронежской области, а также верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Воронежской области", – сказал он.

Спикер регионального парламента сообщил, что Александр Викторович Гусев официально вступил в должность губернатора Воронежской области. Председатель Воронежской областной Думы поздравил главу региона и выразил уверенность, что курс на улучшение качества жизни населения Воронежской области будет продолжен.

"Воронежская область продолжает устойчиво развиваться, в регионе сохраняется стабильная политическая обстановка, позитивные изменения происходят в экономике, малом и среднем бизнесе. В регионе продолжается строительство школ, детских садов, учреждений культуры, здравоохранения и спорта. По многим направлениям АПК, промышленности и социальной сферы мы занимаем лидирующие позиции не только в ЦФО, но и в России в целом. Я уверен, что курс на Воронежское лидерство будет продолжен", - отметил он. По словам законодателя, депутатский корпус регионального парламента совместно с правительством области продолжит системную работу по развитию экономики, по повышению инвестиционной привлекательности региона и по улучшению качества жизни воронежцев.

На церемонии присутствовали полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова, члены правительства Воронежской области, руководители исполнительных органов власти, представители мэрии Воронежа. С поздравлениями к губернатору обратились Игорь Щеголев и глава Воронежской Митрополии, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

После ответного выступления Александра Гусева председатель парламента объявил торжественное заседание Воронежской областной Думы, посвященное принятию присяги и вступлению в должность губернатора Воронежской области Александра Гусева, закрытым.