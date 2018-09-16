В России откроют до 50 автозаправочных станций Shell в 2018 году

КЕМЕРОВО, 16 сентября. /ТАСС/. Англо-голландский концерн Shell совместно с дилерскими компаниями в 2018 году планирует открыть в РФ до 50 автозаправочных станций в России, в будущем - ежегодно вводить 50-60 станций. Об этом на пресс-конференции в Кемерове сообщил директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов

"В этом году мы откроем до 50 новых заправок - 16 собственных станций и 40 дилерских АЗС", - сказал он, уточнив, что в стадии строительства находятся 30 станций. В пятницу была открыта четвертая АЗС в Кемерове, в конце 2018 и начале 2019 введут еще две. Как отметил начальник департамента промышленности Кемеровской области Леонид Староствет, для региона "это открытие нового стандарта обслуживания и нового стандарта качества".

Данную сеть АЗС в Кузбассе развивает "Сибирская сбытовая компания" - официальный дилер Shell в регионе. По данным Маслова, в настоящее в России, где Shell работает уже более 125 лет, в том числе 20 лет развивает розничный топливный бизнес, 271 станция. "Первая заправка была открыта в Санкт-Петербурге <…> в ноябре, получается 20 лет спустя мы откроем АЗС номер 300, мы решили ее символично открыть в Санкт-Петербурге", - добавил он

В целом Маслов рассказал, что компания намерена увеличивать сеть ежегодно примерно на 50-60 станций. "География нашего покрытия такова: мы начинали с Санкт-Петербурга, развиваем регион Северо-Запад, центральная часть России, юг, довольно активно в Приволжском федеральном округе", - добавил он, уточнив, что буквально неделю назад был подписан контракт на развитие сети в Ульяновске. По его словам, в Сибири первая станция Shell была открыта в декабре 2017 года, в настоящее время их всего пять АЗС - четыре в Кемерове и одна в Новосибирске, в перспективе компания намерена также зайти на рынок Красноярска.

"С 2014 года мы начали развивать АЗС, которые принадлежат дилерам. И сейчас, если взять нашу сетку в 270 станций, то 84 из них принадлежат партерам, то есть 30% сети <…> Мы в долгосрочной перспективе тоже видим увеличение доли в количестве станций, которыми владеют наши партнеры, к 2025 году мы предполагаем, что половина нашей сети будет оперироваться дилерами, нашими партнерами", - добавил он, пояснив, что в мире около 80% АЗС не принадлежат Shell, но работают под брендом компании.

О компании

Shell принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть, работающая под единым брендом и насчитывающая 43 тыс. АЗС. Ежедневно услугами АЗС Shell пользуются более 25 млн клиентов в более чем 70 странах мира.