Александр Моор: уровень Тюменского нефтегазового форума повышается с каждым годом

-Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюмени уже в девятый раз. Вы согласны с нашим наблюдением, что с каждым годом уровень форума повышается, если оценивать его с точки зрения географии и уровня экспертов?

-О том, что уровень форума повышается с каждым годом, говорит статистика. Если два-три года назад это были 1000-1500 человек, то сегодня желающих больше. В прошлом году участников было более 2000, в этом году за несколько дней до закрытия регистрации мы тоже видим более 2000 зарегистрированных участников.

География форума - это не только Россия и СНГ, это на сегодняшний день уже весь мир. Более 20 стран, более 80 городов. К нам едут эксперты из Германии, США, Китая, конечно, из стран СНГ, в этом году активно участвует Казахстан.

Уже второй год мы организуем на форуме синхронный перевод, поскольку иностранных экспертов достаточно много. Если говорить об уровне участников, он растет с каждым годом. В этом году, к примеру, участие в форуме примут три профильных министерства — минприроды, минэнерго и минпромторг, все — в статусе не ниже заместителя министра, первые лица Газпром нефти и Сургутнефтегаза, модератором пленарной сессии выступит представитель международной компании BCG (the Boston Consulting Group). Что касается практических сессий, здесь мы также приглашаем лучших экспертов в своей области. ТРИЗы, геологоразведка, моделирование процессов нефтедобычи - партнеры этих сессий - лидеры рынка в своем сегменте. И они рады делиться своими наработками с нашими участниками.

-Каков практический и экономический эффект Вы видите от проведения нефтегазового форума, который является одним из наиболее крупных ежегодных деловых событий в регионе?

-Экономический эффект очевиден. Форум - это площадка, где каждая компания демонстрирует свои возможности, делится разработками, достижениями. Форматы разные - от экспонирования новинок на выставке до проведения сессий. Каждый год на форуме проходит большое количество переговоров, заключаются соглашения о намерениях, устанавливаются новые деловые контакты. В этом плане наша задача как организаторов - обеспечивать каждый год приток новых компаний, чтобы расширять круг потенциальных партеров для участников форума.

Для региона форум - отличная возможность рассказать об инвестиционных перспективах в Тюменской области. Помимо этого, форум - это площадка, где и правительство Тюменской области и крупные нефтегазовые и нефтесервисные компании подписывают важные экономические документы. В прошлом году Всемирно известная компания General Electric подписала контракт с нашей компанией Энерготехсервис о строительстве предприятия в индустриальном парке "Боровский" с объемом инвестиций 1,3 млрд рублей. И в заключение хочу сказать, что первенство региона в инвестиционном рейтинге, объявленном на ПМЭФ, складывается как раз из множества таких факторов, которые формируют привлекательность региона для инвестора. Тюменский нефтегазовый форум вносит в это свой вклад.

Отдельно можно сказать о пользе закупочных сессий. Этот формат был опробован в прошлом году и показал свою высокую эффективность. На этих встречах представители крупных компаний — Роснефть, НОВАТЭК, Газпром нефть, Сургутнефтегаз и СИБУР рассказывают о своих планах закупок на будущий год, о тонкостях закупочных процедур, разбирают типичные ошибки, так что у предпринимателей есть возможность скорректировать свои производственные планы и участвовать в тендерах. Это очень эффективная мера поддержки. Естественно, когда проходят такие масштабные деловые мероприятия мы получаем и другие эффекты — в виде заполнения отелей, ресторанов, использования такси, это прямые деньги малому и среднему бизнесу.

-Тюменский индустриальный университет, являющийся опорным вузом в регионе, работает над стратегическим проектом Smart City. До конца этого года ТИУ разработает концепцию "Умного города" для Тюмени. Насколько востребован этот опыт будет для всего региона, и планируется ли его использовать для распространения наработанных практик?

-Мы не просто знаем о том, что наш опорный вуз ТИУ работает над концепцией, мы активно участвуем в ее формировании. По сути мы являемся заказчиками такого документа.

Концепция – это общее видение развития Тюмени как умного города. Она аргументирует целеполагание Smart City Тюмень, а это ни много ни мало формирование принципиально новой комфортной среды проживания в городе и принципиально новые условия управления ресурсами (ЖКХ, дороги и пр.).

В концепции будут определены участники – власть, бизнес, университеты, инженерное сообщество, горожане – и распределены роли в создании умного города. Будут предложены сценарные планы развития на основе оценки текущего состояния в разных сферах жизни и отраслях экономики. Предложено видение проекта Smart City Тюмень.

Тюмень должна стать в эпоху четвертой индустриальной революции – революции Smart – одним из лидеров развития цифровых технологий. Как всегда – вначале в г. Тюмень, а затем и во всех других городах Тюменской области будут реализовываться инновационные решения в сфере транспорта (управление мобильностью населения, дорожным движением, организация работы общественного транспорта…), в сфере ЖКХ (управление водоснабжением и водоотведением, светом, теплом в городе, домах), экологии, медицины, образования, туризма… По сути во всех сегментах жизни людей и управления средой.

Уже сегодня ТИУ решает задачи организации умного парковочного пространства, умного велопроката, предложен брендбук транспортной системы города. Это все и есть движение вперед, к реализации поставленных целей.

Мы уже зашли в реализацию одного интересного и прорывного на мировом уровне проекта по мониторингу городского пространства технологией машинного зрения с компанией Когнитивные технологии. Этот проект — яркий пример того, как можно с высокой степенью эффективности применять самые передовые разработки в городском хозяйстве.

-Традиционно ТНФ становится площадкой для подписания соглашений, в том числе с участием правительства Тюменской области. Какие соглашения будут подписаны в этом году? (В частности, сообщалось о подписании документа с Фондом содействия инновациям).

В текущем году мы планируем к подписанию ряд соглашений с нефтегазовыми компаниями – это соглашение о сотрудничестве с компанией Сургутнефтегаз, включающее в себя дорожную карту по расширению использованию компанией продукции и услуг тюменских предприятий. Сургетнефтегаз - один из стратегических партнеров, реализующий инвестиционный проект в Уватском районе, он ввел Южно-Нюрымское и Демьянское месторождения. С начала проекта в него было инвестировано порядка 20,4 млрд руб. Всего до 2025 года компания планирует вложить в поиск месторождений и добычу нефти в Уватском районе 62 млрд руб.

Это и соглашение о взаимном сотрудничестве с Газпром нефтью при реализации инвестиционного проекта по строительству в городе Тюмени центра исследования пластовых систем. Ожидаемый объем инвестиций — 3,5 млрд. руб.

Кроме того, планируются к подписанию соглашения о сотрудничестве с Фондом содействия инновациям и Фондом "Сколково". Соглашения заключаются в целях определения основных направлений сотрудничества сторон по развитию научно-технической деятельности в области разработки и внедрения инновационных конкурентоспособных технологий. На выставке в рамках форума отведен отдельный блок резидентам Сколково — всего 10 проектов в нефтегазовой отрасли. Они приехали сюда именно потому, что смогут показать свои наработки руководителям нефтегазовых компаний, провести переговоры напрямую, и им нравится, как эта работа организована в Тюменской области. Наша задача — создать такие условия, чтобы проекты реализовывались в нашем регионе.

Дополнительно, в рамках форума планируется к подписанию ряд соглашений с потенциальными резидентами индустриальных парков Тюменской области, Тюменский индустриальный университет подпишет соглашения в образовательной сфере.

Опыт компаний Энерготехсервис, Альфа-кинетика, Сиббурмаш показывает, что форум стал полноценным инструментом заполнения наших индустриальных парков — "Боровский", где осталась всего одна свободная площадка и "Богандинский", куда мы сейчас начали привлекать резидентов.

-По итогам 2017 года компании нефтегазового сектора с предприятиями Тюменской области заключили контрактов на общую сумму более 65 млрд. руб. Есть ли уже аналогичные данные по уже прошедшему периоду? (Наблюдается ли рост по этому показателю)?

-Я уже говорил про закупочные сессии — главный инструмент продвижения нашей продукции нефтяникам. Для стратегически важных предприятий региона и решения принципиальных вопросов мы идем дальше и проводим индивидуальные встречи с руководителями нефтегазовых компаний, это самая эффективная работа, но невероятно точечная.

Что касается закупок, то по итогам 2017 года предприятия Тюменской области заключили с нефтегазовыми компаниями контрактов на общую сумму более 65 млрд. руб. Из них почти половина контрактов – на общую сумму 30,4 млрд. руб. – заключена субъектами малого и среднего предпринимательства. 36 предприятий Тюменской области заключили 1211 контрактов и спецификаций к ним на поставку импортозамещающей продукции на общую сумму 20,8 млрд. руб. За первое полугодие 2018 года общий объем закупок нефтегазовыми гигантами, осуществляющими промышленную эксплуатацию недр Западной Сибири, у предприятий Тюменской области превысил 36 млрд. руб.

В этой работе выделяются достижения с компанией Роснефть и Газпром нефть, с обеими компаниями у нас утверждены дорожные карты о сотрудничестве, мы регулярно актуализируем эту информацию. Например Газпром нефть в 2017 закупила оборудования на сумму 12,69 млрд рублей, против 8,24 млрд в 2016 году.

-На Форум приезжают руководители нефтегазовых компаний. Их участие в мероприятиях престижно и полезно для региона. Правильно понимаю, речь ведь идет как об экономической, так и коммуникационной, образовательной составляющей таких визитов?

-Конечно, мы рады встречать руководителей компаний-недропользователей на гостеприимной Тюменской земле. И вопрос престижа тут не главный. Все компании локализованы в нашем регионе, и для многих их руководителей это рабочие визиты, за время которых они решают вопросы, непосредственно связанные с жизнью региона, — новые проекты, контракты, переговоры. За время нахождения первого лица в регионе могут запуститься процессы, которые значительно изменят текущую ситуацию.

Повестка форума для них также актуальна. Ведь мы собираем на одной площадке не только недропользователей, но и представителей власти, в том числе законодательной, и каждый год у нас на форуме обсуждаются инициативы, которые впоследствии находят отражение в текстах законопроектов.

-Планируется ли провести в этом году в рамках выставку инновационных проектов и компаний, работающих в нефтегазовой отрасли? Что там будет представлено?

-Почти 10 лет назад форум задумывался в том числе как площадка для продвижения наших инновационных проектов, сейчас уже можно сказать, что это часть идеологии форума, которой мы ни разу не изменяли. Поэтому, традиционно в рамках форума пройдет выставка, где компании из Тюмени, а также других регионов России, в том числе есть и международные компании, которые работают в России, представят свои проекты и инновационные разработки. Экспозиция будет на улице и на первом и втором этажах технопарка. В уличной части будет представлена продукция компании Энерготехсервис, резидента технопарка Газвелл Системы, мобильные здания компании ТОИР.

В этот раз много экспонентов на выставке из Инновационного центра "Сколково" - 10 проектов. Если говорить о названиях, то это все известные фирмы, причем разнопрофильные, назову лишь некоторые — это Тюмень-Прибор, Baker Hughes, Газпром нефть, СКБ Контур, Петролеум Энерджи и многие другие. Коллективным стендом будет представлена ассоциация машиностроителей Тюменской области — наши флагманы нефтегазового машиностроения Нефтемаш, Сибнефтемаш, Сиббурмаш и другие. Кстати с Нефтемашем и ТюмГУ мы начали реализацию совместного инновационного проекта по созданию мобильного эталона 2 разряда для поверки средств измерения скважинной продукции без остановки добычи, который позволит нашему предприятию предложить уникальный продукт недропользователям.

На мой взгляд, выставка — это очень удачный формат, чтобы заявить о себе перед профессиональным сообществом. Мы работаем над тем, чтобы с каждым годом она становилась все более качественной по своему содержанию, и держим концепцию инновационности, на нашей выставке всегда надо показывать что-то новое.

-Сообщалось, что на площадке форума будут подведены итоги Всероссийского конкурса "Топ-100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли". Сколько заявок поступило на него, кто их оценивал, насколько активно в нем участвуют инженеры, и что им дает участие в этом конкурсе?

Первый раз состязания "ТОП-100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли" в Тюмени мы провели в прошлом году. Тогда в заочных состязания приняли участие 1250 инженеров со всей страны. В очном же этапе конкурса, который прошел в Тюменском индустриальном университете, соревновались 122 инженера из Казани, Уфы, Магнитогорска, Ульяновска, Кургана, Перми, Екатеринбурга, Омска, Ижевска, Томска и Тюмени. Из них 70 вошли в национальный рейтинг. На сегодня "ТОП-100 лучших инженеров России" - это самое масштабное соревнование в сфере конструирования, инженерной графики и написания управляющих программ для станков с ЧПУ. И нам очень важно, что именно у нас проходит столь значимый социальный конкурс в сфере конструирования, инженерной графики, создания управляющих программ для станков с числовым программным управлением и цифровых технологий проектирования.

В свое время именно Тюменский индустриальный университет стал главным действующим лицом в подготовке кадров для нефтегазовой отрасли в период интенсивного освоения природных богатств Западной Сибири. Всего за два десятка лет здесь в тайге и тундре возникли крупнейшие предприятия и города. Две трети всего инженерного корпуса строительного и топливно-энергетического комплекса формировали экономику не только региона, но и всей страны.

В этом году на конкурс уже заявилось более 100 инженеров, в их числе работники тюменских предприятий, а также студенты. География представлена обширная - от Ульяновска до Томска, Благовещенска и Смоленска. Соревнования пройдут в Тюменском индустриальном университете 19 сентября, а 20-го состоится торжественное награждение победителей.

Данный конкурс позволяет повысить привлекательность инженерного труда, престижность инженерного образования, создать соревновательную систему мотивации для постоянного профессионального роста среди действующих и будущих специалистов.

-Планируется ли каким-то образом изменять концепцию форума в следующем году? Какие новинки хотелось бы внедрить на его площадке?

-Наша цель при организации форума - сделать его максимально полезным для всех участников. Этим продиктована и концепция проведения мероприятия. если мы увидим, что какой-то формат становится менее востребованным, то будем думать над тем, чтобы адаптировать концепцию под запросы нашей аудитории. Но пока могу сказать, что все форматы на 100% рабочие и те отклики, которые мы получаем, говорят о том, что эффективность работы на форуме очень высокая. Недаром больше половины - 65% участников - это руководители компаний, собственники бизнеса, в том числе и субъекты МСП. Проведем форум, сделаем глубокий анализ и поймем куда двигаться дальше.