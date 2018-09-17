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Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При" завершился

Гран-при выиграл Андрей Данилов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. 14 сентября 2018 года в театре "Геликон-опера" завершился Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При" (6+). По итогам третьего тура жюри, в состав которого вошли президент конкурса Хосе Каррерас, мировые оперные звезды Марина Мещерякова, Дмитрий Корчак, Паата Бурчуладзе, профессор Россиниевской академии им. Альберто Дзедды Лоренцо Бавай, художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, объявило лауреатов и обладателей специальных призов. 

Специальный приз – "Лучший концертмейстер конкурса" присужден концертмейстеру "Геликон-оперы" Елене Сосульниковой и Дмитрию Мячину.

Специальная премия  – "За лучшее исполнение испанской песни" присуждена Сергею Писареву.

Специальная премия  – "За лучшее исполнение арии из оперы Дж. Верди", учрежденная Фондом Елены Образцовой, присуждена Михаилу Пирогову. 

Специальный приз – участие в концерте цикла "Золотые голоса конкурсов Елены Образцовой", учрежденный  Фондом Елены Образцовой, присужден Сергею Писареву.   

Специальная Премия имени Зураба Соткилавы присуждена Евгению Либерману. 

Специальный приз – участие в спектакле Московского музыкального театра "Геликон-Опера" под руководством Дмитрия Бертмана присужден Шоте Чибирову и Михаилу Пирогову. 

Специальный приз – участие в спектакле Московского театра "Новая Опера" присужден Андрею Данилову. 

Специальный приз Дмитрия Корчака и Дмитрия Бертмана – участие в Гала-концерте победителей "Хосе Каррерас Гран-При" в "Геликон-опере" присужден всем участникам третьего тура.

Специальный приз – участие в концерте Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского в сезоне 2018/2019, учрежденный Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П.И. Чайковского (художественный руководитель и главный дирижер – Народный артист СССР Владимир Федосеев), присужден  Шоте Чибирову.

Специальный приз – сольный концерт в Музее-усадьбе С.В. Рахманинова "Ивановка" присужден Сергею Писареву. 

Специальный приз – сольный концерт в Архиерейских палатах Суздальского Кремля, присужден Константину Захарову. 

Специальный приз от "Галереи образов" – фотосессия, присужден Александру Федорову. 

Специальная премия  – "За лучшее исполнение арии из репертуара Хосе Каррераса" присуждена Михаилу Пирогову. 

Лауреаты

Дипломом и званием лауреата III премии Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При" награжден  Роман Арндт.

Дипломом и званием лауреата II премии  Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При" награжден Евгений Либерман.

Дипломом и званием лауреата I премии  Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При" награжден Шота Чибиров.

Гран-при Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При" выиграл Андрей Данилов.

По итогам голосования в зале Приз зрительских симпатий получил Шота Чибиров, а по итогам интернет-голосования – Константин Захаров.

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