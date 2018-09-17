Подведены итоги II Международного рыбопромышленного форума

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге завершилось ключевое отраслевое мероприятие в России – II Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) (6+). Форум собрал ведущих представителей бизнеса, рыбохозяйственных организаций, руководителей отраслевых ведомств со всего мира и стал важной дискуссионной площадкой для профессионального сообщества.

Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии второй год подряд демонстрируют высокую заинтересованность российских и зарубежных экспертов. Всего в МРФ-2018 приняли участие более 1100 делегатов форума и более 3000 экспонентов и посетителей выставки. Форум посетили участники из 42 иностранных государств, среди которых Гвинея, Германия, Исландия, Мавритания, Марокко, Норвегия, Республика Корея, США и Япония. На мероприятие было аккредитовано более 150 российских и иностранных журналистов.

"Международный рыбопромышленный форум стал по-настоящему важным событием не только для отечественной рыбной индустрии, но и для мирового отраслевого сообщества. Уверен, что общение представителей власти, бизнеса и экспертов рыбохозяйственной сферы в таком формате позволит вывести обсуждение актуальных вопросов глобального рыбного рынка на уровень принятия ключевых решений для этой отрасли", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Среди высокопоставленных заграничных гостей Форума – вице-премьер, Министр рыболовства Правительства Фарерских островов Хёгни Хойдал, Министр сельского хозяйства, морского рыболовства, развития сельских территорий, внутренних водоемов и лесного хозяйства Королевства Марокко Азиз Аханнуш, Министр рыбного хозяйства КНДР Сон Чхун Соп, Министр рыболовства, аквакультуры и морского хозяйства Гвинейской Республики Фредерик Луа, заместитель Министра сельскохозяйственного джихада (развития) Исламской Республики Иран – руководитель Организации по рыболовству и рыбоводству "Шилат" Хасан Салехи, заместитель директора по политике в области рыболовства и аквакультуры и сырьевых ресурсов Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Аудун Лем, почетный представитель Тихоокеанского биологического института Ричард Бимиш, генеральный секретарь Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) Анна Кристина Брусендорф, президент Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Суам Ким, президент Организации по сохранению лосося в северной части Атлантического океана (НАСКО) Йоханнес Хансен и президент Европейской ассоциации рыбопереработчиков и трейдеров Гуус Пастор.

"Рыбная отрасль является одной из важнейших в экономике России и имеет стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны. Для гармоничной организации рыболовства, развития рынка и реализации экспортного потенциала необходимо серьезное внимание уделить международному сотрудничеству. Именно поэтому сегодня возникает необходимость в проведении таких мероприятий, как Международный рыбопромышленный форум, который является ключевой площадкой для обсуждения отраслевых тенденций", – заявил Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в рамках МРФ-2018. Во время торжественной церемонии открытия форума он зачитал официальное приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес делегатов МРФ.

На полях форума заместитель Министра сельского хозяйства России – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел ряд двусторонних встреч с руководителями ответственных ведомств Фарерских островов, Марокко, Ирана, КНДР, Республики Корея, а также с исполнительными секретарями международных рыбохозяйственных организаций (ФАО, НАФО, НЕАФК, ИКЕС, NASCO, НПАФК).

Деловая программа форума состояла из пленарного заседания, тематических конференций и круглых столов, в рамках которых участники обсудили актуальные для современной рыбной индустрии вопросы.

Главным событием деловой программы второго дня Международного рыбопромышленного форума стало пленарное заседание "Мировое рыболовство – 2050: ресурсы, рынки, технологии". В мероприятии приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства России – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, а также лидеры отраслевых ведомств Фарерских островов и Марокко, эксперты из ООН (ФАО), Тихоокеанского биологического института, Международного совета по исследованию моря и посольства Дании в России. Участники обсудили глобальные вопросы конкуренции в Мировом океане, резервы водных биоресурсов и перспективы аквакультуры с учетом роста населения Земли.

"Год назад на площадке Международного рыбопромышленного форума мы сделали с вами важный, я считаю стратегический, вывод – дилемма конкуренция или сотрудничество может быть трансформирована в формулу: сотрудничество в управлении при конкуренции на конечных рынках, – отметил Илья Шестаков на МРФ-2018. – В настоящее время мы сталкиваемся с новыми глобальными вызовами, противостоять которым даже самые мощные страны по отдельности не в силах. Предлагаем созвать международную группу ученых и экспертов для обсуждения и скорейшей выработки рекомендаций по глобальным вопросам рыбохозяйственного комплекса".

Эксперты отрасли и представители официальных делегаций приняли участие в панельных сессиях: "Проблемы промыслового использования трансграничных запасов", "Судостроение-2050: взгляд в будущее", "Ресурсы", "Аквакультура: прогнозы выращивания и развития до 2050 года", "Мировые рынки потребления", "Наша рыба: стратегия продвижения отечественной рыбной продукции на российском рынке" и "Технологии в рыбной отрасли: проблема продовольственных потерь и пищевых отходов".

В первый день форума состоялась торжественная церемония вручения сертификата Морского попечительского совета (MSC) для тралового промысла минтая в Охотском море Ассоциации добытчиков минтая. 14 сентября на полях форума прошло выездное мероприятие на судостроительном заводе "Северная верфь" – торжественная закладка ярусолова-процессора (рыбопромыслового судна) "Марлин" общей производительностью 30 тонн рыбы в сутки. 15 сентября на МРФ состоялось открытие Международного года лосося, учрежденного мировым сообществом ученых и экологов с целью решения проблем сохранения глобальных запасов этих видов. В рамках форума также прошло награждение победителей конкурса "Лучший рыбный продукт", объявленного Росрыболовством совместно с ФГБНУ "ВНИРО" и ФГУП "Нацрыбресурс". Конкурс среди российских изготовителей был учрежден в целях повышения конкурентоспособности российской рыбной продукции, признания российских производителей международным сообществом и поощрения производителей.

На площадке форума был подписан ряд значимых соглашений: соглашение о сотрудничестве между ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" и ООО "ГК „Технологии трейдинга“", межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры между Правительством Российской Федерации и Правительством Гвинейской Республики, Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по рыболовству и Администрацией водных ресурсов Республики Панама по сотрудничеству в области рыболовства и аквакультуры, а также бессрочное соглашение между FOR Group и компания "Лента" о прямых поставках свежей рыбы с Северо-Запада России в магазины торговой сети.

II Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий продемонстрировала передовые разработки современного рыбохозяйственного комплекса. В экспозиционной зоне было представлено около 200 рыбопромысловых, перерабатывающих, судостроительных, торговых компаний, производителей оборудования, отраслевых объединений. Доля иностранных компаний увеличилась по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза. Крупными иностранными участниками выставки стали такие компании, как Baader (Германия), Remontova (Польша), Simrad (Испания), Knarr Group (Исландия) и другие. В экспозиционной зоне, общая площадь которой составила 13 000 кв. м, работал первый рыбный ресторан быстрого питания Russian Fish.

Выставка впервые продемонстрировала объединенные региональные и национальные стенды. В экспозиции мероприятия работали объединенные региональные стенды Архангельской, Астраханской, Калининградской областей, Республик Карелия и Татарстан, Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, который объединил также крымские и ростовские предприятия марикультуры, и объединенные национальные стенды Норвегии, Исландии, Марокко и Аргентины.

Актуальные вопросы рыбной промышленности ежегодно поднимаются на крупнейших международных мероприятиях. С результатами дискуссий по этой теме можно ознакомиться на сайте информационно-аналитической системы Фонда Росконгресс. На ПМЭФ-2018 прошла панельная сессия "„Золотая“ рыба: факторы долгосрочной устойчивости рыболовства". Рыбохозяйственная тематика также активно обсуждалась в рамках ВЭФ-2018, в рамках которого состоялись сессии "Рыбная отрасль: новые вызовы" и "Аквакультура: первые шаги новой индустрии".

II Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября 2018 года. Организатором мероприятия выступило Федеральное агентство по рыболовству, оператором форума – Фонд Росконгресс.

Официальный сайт Международного рыбопромышленного форума: www.fishexpoforum.com