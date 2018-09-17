Москва, 17 сентября. Заявочная кампания премии Russian Hospitality Awards продлится до 19 октября. Russian Hospitality Awards — это престижная премия и церемония награждения, в которой участвует 95 городов страны. Премия является одним из самых знаковых событий в профессиональной среде. Совмещая российские традиции гостеприимства и международный опыт проведения светских мероприятий, организаторы создают праздник для отельеров на самом высоком уровне.

Цель премии — мотивировать весь гостиничный сегмент на повышение качества предоставляемых услуг путем поощрения лучших представителей отельного рынка, достижение международных стандартов гостеприимства.

Коллегия членов жюри конкурса ежегодно формируется из выдающихся люди своей отрасли. В юбилейном проекте отели будут оценивать управленцы международных и российских компаний, связанных с гостиничным бизнесом, эксперт по классификации гостиниц на «звезды», государственные деятели, главные редакторы крупнейших изданий и многие другие. Благодаря их авторитетному мнению оценка является многофакторной и максимально объективной. Отели-финалисты 24 номинаций будут приглашены на церемонию награждения, которая пройдет в формате гала-ужина 25 февраля 2019 года. Возрастная категория мероприятия – 18+.

Заявку на участие в юбилейном конкурсе уже подали 240 отелей. Несмотря на лидирующие позиции Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, команда Премии также получила заявки из отелей Оренбурга, Челябинска, Иркутска и Петрозаводска. Для участия в Премии отелю необходимо оформить заявку на сайте Russian Hospitality Awards, либо перейти по указанной ссылке: http://cabinet.hospitalityawards.ru/ru2018/register.

Контакты для связи:

Телефон: +7 (495) 698-61-63

Email: info@hospitalityawards.ru