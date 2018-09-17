С начала года многодетные семьи Ямала получили бесплатно 181 земельный участок

ТАСС, 17 сентября. С начала 2018 года в собственность жителей Ямало-Ненецкого автономного округа передан 181 земельный участок для индивидуального жилищного строительства и ведения дачных хозяйств. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Больше всего участков получили многодетные семьи в Салехарде, здесь предоставлено 74 участка. В Пуровском районе семьи получили 51 участок, из них 49 для ИЖС. В Приуральском районе в 2018 году передан 21 земельный участок.

"Поддержка многодетных семей действует на Ямале с 2011 года. За это время участками обеспечено 1147 семей. Кроме того, 208 многодетных родителей выбрали финансовые средства на приобретение (строительство) жилого помещения взамен участка. Такая возможность появилась у семей с 2016 года. Из них в 2018 году социальную выплату получила уже 51 семья. В 2018 году на мероприятия выделено 95 млн рублей", - сообщают в пресс-службе.

Сегодня в очереди на земельные участки состоит 3075 семей, из них 2549 семей хотят получить землю для ИЖС, 382 семьи планируют оборудовать дачный участок, остальным земля нужна для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

"Бесплатный семейный участок для ИЖС и личного подсобного хозяйства должен иметь подведённые инженерные коммуникации и благоустроенные подъездные дороги, определённые минимальными местными нормативами", - сказано в сообщении.

Получить земельный участок могут семьи, которые имеют трёх и более детей (в том числе и усыновлённых, удочерённых или находящихся под опекой) до 18-летнего возраста или обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях до момента окончания или до 23 лет. Вместе с тем, для получения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство семья должна состоять на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления. Последнее не касается семей, принятых на учёт до 1 января 2016 года.

В 2017 году 345 семей получили бесплатные земельные участки от государства для различных нужд, в том числе 237 участков предоставлены для ИЖС.