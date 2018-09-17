Расходы бюджета Югры на 2018 год увеличены на 9,3 млрд рублей

ТАСС, 17 сентября. В Югре увеличено финансирование ряда государственных программ. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона по итогам заседания окружной думы, которая одобрила изменения в закон "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

"Доходы казны Ханты-Мансийского автономного округа на 2018 год увеличились на 24,2 млрд рублей: более 20,5 млрд – поступление налога на прибыль организаций, более 3,6 млрд рублей – безвозмездные поступления (из них 3,3 млрд – по программе "Сотрудничество")", -сообщили в департаменте.

С учётом этих изменений уточненный план по доходам бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год составил 212,7 млрд рублей.

В этой связи расходы бюджета автономного округа на 2018 год в целом увеличены на 9,3 млрд и составили 220,5 млрд рублей. Денежные средства распределены между государственными программами автономного округа.

Так, 4,1 млрд рублей направлено на реализацию программы "Развитие здравоохранения на 2018–2025 годы и на период до 2030 года", 1,8 млрд рублей – "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года", 2 млрд рублей – "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года", более 1 млрд рублей – "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года", более 900 тысяч рублей – "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года", 412 млн рублей – "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года", почти 600 млн рублей – "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года".

На поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Югры за произведенную и реализованную продукцию направлено более 320 млн рублей в рамках госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года".

Более 150 млн рублей выделено на субсидии муниципальным образованиям на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах (госпрограмма "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года").

В результате корректировки дефицит бюджета автономного округа в 2018 году составил почти 7,8 млрд рублей, сообщают в департаменте.