На турнир по хоккею Student hockey Challenge поступило в продажу 25 тысяч билетов

Красноярск, 18 сентября 2018 г. Около 25 тысяч билетов поступило в продажу на матчи и церемонии открытия и награждения призеров Международного турнира по хоккею среди мужских студенческих команд Student hockey Challenge. Тестовые соревнования XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года пройдут в Красноярске с 1 по 8 октября.

В турнире Student hockey Challenge примут участие сильнейшие мужские команды из России, США и стран Европы, в том числе победители национальных студенческих хоккейных лиг. Церемонии открытия и награждения, матчи группы А, полуфинальные и финальные встречи состоятся в ледовом дворце "Кристалл арена"; игры группы B примет крытый каток "Первомайский".

Зрители могут приобрести билеты на самые зрелищные соревнования хоккейного турнира Student hockey Challenge, которые пройдут в новом ледовом дворце "Кристалл арена". Стоимость билетов зависит от уровня матча: посещение отборочных игр обойдется болельщикам в 100 рублей, финальных поединков, а также церемонии открытия – в 200 рублей. Продажа билетов осуществляется в Билетном центре Зимней универсиады-2019 в здании Красноярской краевой филармонии по адресу: пр. Мира, 2Б и на сайте Студенческих игр.

Напомним, что, помимо хоккейного турнира, в следующем месяце в Красноярске пройдут еще два тестовых соревнования Зимней универсиады-2019, билеты на которые можно будет приобрести в скором времени. С 16 по 20 октября в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум Арена Красноярск" состоится третий этап Кубка России по фигурному катанию, в нем примут участие порядка 150 спортсменов из 30 регионов страны. Еще один объект Студенческих игр - многофункциональный комплекс "Арена. Север" - с 24 по 29 октября станет местом проведения Всероссийских соревнований среди студентов по шорт-треку, на которые приедут 80 представителей нескольких субъектов России.

Дополнительная информация для СМИ:

Алла Одинцова, руководитель пресс-службы АНО "Дирекция Красноярск-2019", тел.: 8-999-03-85-707.

Возрастная категория – 0+.