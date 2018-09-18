Партнером премии "ПРИОРИТЕТ-2018" стал Магнитогорский металлургический комбинат

Москва, 18 сентября 2018 г. Один из крупнейших мировых производителей стали и признанный лидер черной металлургии России Магнитогорский металлургический комбинат – официальный партнер Национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2018" (18+).
На сегодняшний день ММК производит пятую часть всей металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, и входит в число ведущих сталелитейных компаний мира. Динамичному развитию ММК способствуют модернизация производства, внедрение передовых технологий, претворение в жизнь перспективных инвестиционных проектов и интеграция в мировую экономику.
В 2017 году Группой ММК произведено 12,9 млн. тонн стали и 11,6 млн. тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2017 год составила $ 7,546 млрд., EBITDA – $2,032 млрд.
В декабре 2017 года ММК завершил сделку по приобретению 100% активов Группы ЛМК, после чего значительно нарастил производство уникальной продукции на Лысьвенском металлургическом заводе. Сегодня ЛМЗ – единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. Лысьвенский металлургический завод – единственный поставщик оцинкованного проката марки ЭЦ (автолиста) для производства деталей кузовов автомобилей LADA и Chevrolet Niva на ОАО "АВТОВАЗ". Приобретение этой продукции завода позволило ОАО "АВТОВАЗ" полностью отказаться от закупок импортного электролитически оцинкованного проката. Также потенциал производственных мощностей ЛМЗ осуществлять поставки ЭЦ-проката на другие автомобильные заводы России и стран СНГ.
Кроме того, ЛМЗ, входящий в Группу ММК, является единственным в России производителем уникального проката SteelArt - полимерного проката с декоративным покрытием, точно передающим внешний вид и фактуру природных материалов. Этот прокатный продукт не имеет аналогов на российском рынке. Использующаяся при производстве SteelArt технология Print позволяет наносить на прокат офсетным способом декоративные рисунки, имитирующие различные натуральные материалы или воспроизводящие дизайнерские решения. Современное высокотехнологичное оборудование обеспечивает максимальное качество печати, и создает многоцветное и объемное изображение с синхронизированным эффектом 3D.
Свои новые инновационные импортозамещающие проекты Группа ММК широко представляет в 2018 году на Национальной премии "ПРИОРИТЕТ", в которой участвует уже третий год подряд.
О премии
Премия "ПРИОРИТЕТ" - это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения.
Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, "Деловая Россия", ФТС России и ФАС России.
Организатор: КГ "Деловая Лига"
Генеральный информационный партнер: ТАСС
Генеральный партнер: ГМК "Норильский никель"
Официальный партнер: Банк ВТБ (ПАО)
Официальный партнер: Группа ПАО "ММК"
Отраслевой партнер: ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург".
Пресс-центр Оргкомитета премии ПРИОРИТЕТ:
Филимонова Екатерина
filimonova@prioritetaward.ru