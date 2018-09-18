Партнером премии "ПРИОРИТЕТ-2018" стал Магнитогорский металлургический комбинат

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

На турнир по хоккею Student hockey Challenge поступило в продажу 25 тысяч билетов

Тестовые соревнования XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года пройдут в Красноярске с 1 по 8 октября

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