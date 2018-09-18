Ведущие компании отрасли примут участие в IX Тюменском нефтегазовом форуме

ТАСС, 18 сентября. В IX Тюменском нефтегазовом форуме примут участие ведущие предприятия нефтегазовой отрасли, сообщил сегодня на пресс-конференции в Тюмени директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов.

"Важен качественный состав форума. Мы ожидаем участие первых лиц компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", компания "Лукойл" подтвердила участие. В мероприятиях задействована большая часть ведущих компаний отрасли. Акцент будет сделан в том числе на цифровизацию отрасли", - отметил он.

По словам Остроумова, традиционно в ходе форума пройдут закупочные сессии, впервые проведенные в 2017 году – тогда было четыре участника. В этом году закупочные сессии предварительно проговорены с пятью нефтегазовыми компаниями – "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Новатэк" и "Сибур". Также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям.

По словам главы департамента, ожидается подписание двух соглашений. "Одно из них, с компанией "Сургутнефтегаз", будет посвящено темам импортозамещения и вовлечения в работу тюменских товаропроизводителей. В прошлом году такие соглашения были заключены с компаниями "Сибур" и "Лукойл", а в целом есть ряд компаний, которые показывают свою эффективность в этой сфере. Второе – с компанией "Газпром нефть" по строительству кернохранилища и лабораторного комплекса по исследованию керна и флюидов в Тюмени – новый инвестиционный проект, который компания намерена реализовать в регионе", - сказал Леонид Остроумов.

IX Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.