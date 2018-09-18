Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего на шахте в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего при обрушении породы на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области. Об этом сообщает во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП на шахте произошло 15 августа. В результате погиб один человек, еще один получил травмы.

"По результатам проведенной проверки прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти человека", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что сейчас прокуратура Краснотурьинска Свердловской области проводит проверку соблюдения руководством ОАО "Богословское рудоуправление" законодательства об охране труда, по результатам которой будет дана оценка полноте принимаемых предприятием мер к предупреждению несчастных случаев на производстве.

В "Богословском рудоуправлении" подчеркнули, что в настоящее время оказывается полное содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении обстоятельств произошедшего несчастного случая.

"Кроме того, на банковский счет вдовы погибшего работника еще до завершения расследования переведена денежная сумма, размер которой определен коллективным договором - более 2 млн рублей. Помимо этого, предприятие возместило расходы, связанные с похоронами, согласно представленным финансовым документам. Денежные средства перечислены на следующий день после написания соответствующего заявления. Мы еще раз выражаем самые искренние соболезнования родным и близким погибшего", - уточняется в сообщении предприятия.

Шахта "Северопесчанская" - ОАО "Богословское рудоуправление" (принадлежит Уральской горно-металлургической компании - УГМК) заработала в 1968 году, отрабатывает Песчанское месторождение магнетитовых руд. Сейчас добыча ведется на горизонте - 320 метров.