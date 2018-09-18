На Калининской АЭС завершила работу проектно-информированная партнерская проверка ВАО АЭС

С 31 августа по 14 сентября на Калининской АЭС в рамках партнерской проверки Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), работали 28 международных экспертов из 10 стран мира. Они представляли четыре региональных центра ВАО АЭС – Московский, Атлантский, Парижский и Токийский.

Целью проверки стало сравнение уровня эксплуатации атомной станции со стандартами высокого уровня ВАО АЭС посредством углубленной объективной оценки международной группой независимых экспертов. Также в задачи работы команды входило выявление областей для улучшения и определение сильных сторон предприятия.

На итоговой встрече директор Калининской АЭС Виктор Игнатов отметил, что рассмотрены все поставленные вопросы, намечены планы работ, определены необходимые действия. "Благодаря вашей работе мы сможем повысить безопасность и улучшить работу станции", - подчеркнул он.

В течение двух недель эксперты вместе с контрпартнерами от Калининской АЭС изучали такие тематические области, как эксплуатация, техобслуживание и ремонт, инженерная поддержка, опыт эксплуатации, радиационная защита и ряд других.

В рамках проводимой партнерской проверки на атомной станции работала группа CPO (Crew Performance Observations), которая проводила наблюдения за работой персонала блочного пункта управления на полномасштабном тренажере.

"Мы поделились существующим мировым опытом по повышению уровня безопасности и надежности АЭС, - отметил руководитель команды, советник ВАО АЭС МЦ Максим Дыроватый. – Во время проверки царила атмосфера сотрудничества. Состоялся открытый профессиональный диалог".

По окончании проверки команда ВАО АЭС представила руководству Калининской АЭС отчет, содержащий предложения и рекомендации экспертов.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru