УГМК презентовала в Екатеринбурге новый жилой комплекс на 5,5 тыс. жителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Новый микрорайон "Нагорный" на пять с половиной тысяч жителей был сегодня презентован в Екатеринбурге на 50-м этаже самого северного в мире небоскреба - башни Исеть в центре уралдьского мегаполиса. Жилая застройка разместится на площади 8,5 га в границах улиц Татищева-Токарей-Кирова-Мельникова, сообщили в пресс-службе УГМК.

"ЖК “Нагорный” расположен в одном из самых перспективных и динамично развивающихся районе города – возле Центрального стадиона, который не так давно стал площадкой для проведения матчей футбольного мундиаля. На первом этапе строительства площадью 25 тыс. кв. м на перекрестке улиц Татищева-Токарей возводятся два дома бизнес-класса с секциями высотой в 10, 19 и 24 этажей. Общая площадь квартир здесь составит 60 тыс. кв. м. Планируется, что в них будут проживать до 1700 человек. Первый дом планируется сдать уже через 22 месяца", - сказано в сообщении.

В жилом комплексе предусмотрены современный фитнес-центр мировой сети "Gold's Gym" с 25-метровым бассейном, супермаркет, магазины и пекарня. В закрытой территория ЖК “Нагорный” появятся зоны для тихого отдыха, work-out и спортивная площадка. Для 278 квартир в первой очереди ЖК будет построен подземный двухуровневый паркинг на 268 машин, а также внешняя стоянка, которые полностью обеспечат жителей местами для хранения автомобилей. В центре закрытого двора – современная детская игровая площадка, проектируемая из экологичных и безопасных материалов.

Как отмечает застройщик ( АО "Екатеринбургский мукомольный завод" ), "Нагорный" – одна из самых высоких точек в центре города. Из окон домов открываются живописные виды на Верх-Исетский пруд и центр города. Рядом находится множество ресторанов, торговых галерей, парков, торговых центров, стадионов, зон для прогулок и отдыха. Уже в первой очереди "Нагорного" будет возведен свой детский сад почти на 100 мест. Также в шаговой доступности располагаются еще три муниципальных детских сада и две школы.

"Основной задачей при создании проекта для нас являлось создать на территории комплекса оптимальное соотношение общественного пространства и частного, которая необходима жителям. "Включенность" в городскую среду достигается не только благодаря формированию и развитию общественных зон по периметру "Нагорного", но и благодаря расположению зданий. Микрорайон будет "раскрываться" в сторону основных транспортных магистралей", – приводят в пресс-службе слова главного архитектор бюро "In.Form" Тимура Абдуллаева.

Одной из особенностей комплекса станут квартиры-трансформеры, спроектированные на основе запросов реальных покупателей.

"Они изначально рассчитаны на различные жизненные сценарии – в комплексе есть квартиры и для холостяков, и для молодых семей с детьми, и для зрелых пар, дети которых, к примеру, уже выросли и начали самостоятельную жизнь. В зависимости от этого в процессе строительства есть возможность трансформировать планировку квартиры – пояснил руководитель проекта Евгений Мордовин. Он добавил, что ЖК "Нагорный" по концепции будет похож на ЖК "Макаровский" , "…это его младший брат, но в два раза больше". Как и "Макаровский", он находится в центре города, имеет концепцию клубного комплекса и у них схожая дворовая территория.

Жилые дома Нагорного будут возводиться из монолита и полнотелого кирпича. Особенности полнотелого кирпича - экологичность, устойчивость к перепадам температур, гидрофобность, и, что очень важно в условиях мегаполиса, отличные звукоизолирующие свойства. Обязательным условием будут панорамные окна из которых открывается великолепный вид на центр города и на пруд, отмечают в УГМК.