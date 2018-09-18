Форум оружейников в Ижевске станет ежегодным

Ижевск, 18 сентября 2018 г. Сегодня на Центральной площади Ижевска состоялось официальное открытие Форума оружейников России (0+). В открытии принимали участие: Глава Удмуртии Александр Бречалов; заслуженный конструктор Российской Федерации Владимир Ярыгин и Управляющий директор АО "Ижевский механический завод" Александр Гвоздик.

Александр Бречалов напомнил историю создания праздника: "25 мая 2010 года легендарный Михаил Тимофеевич Калашников рассказал свою идею Владимиру Владимировичу Путину о том, что стране, которая богата оружейными традициями, нужен такой праздник. И 3 декабря 2011 года вышел Указ Президента России о праздновании 19 сентября Дня оружейников".

Он также отметил, что для Удмуртии и для Ижевска это особенный праздник: "Ни один другой регион России не дал столько изобретений, столько оружия, столько мастеров - легенд оружейного дела, как наша республика. И сегодня это не только набор праздничных мероприятий, а осознанная стратегия дальнейшего развития".

В рамках церемонии открытия Форума между Правительством Удмуртской Республики и Фондом Росконгресс подписано соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Глава Удмуртии Александр Бречалов и заместитель директора Фонда Росконгресс по организационному развитию, руководитель дирекции международных проектов Дмитрий Михайлов.

В рамках Соглашения определены основные направления совместной деятельности, в числе которых организация мероприятий, участие бизнес-сообщества в проводимых мероприятиях, совместная разработка проектов.

"Росконгресс - это ключевой оператор всех форумов нашей страны. Это Фонд, который проводит главный форум страны – международный экономический форум в Санкт-Петербурге, а также форум в Сочи. Мы понимаем высокий уровень ответственности перед партнерами, уверен, что у нас все получится. Мы подписываем соглашение пока на 5 лет, но думаю, что это будет на года, навсегда", - сказал Александр Бречалов.

Еще одно мероприятие, проведенное в рамках открытия Форума - посвящение детей сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии в состав Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ".

Более 100 школьников приняли клятву юнармейца. Торжественную клятву у юнармейцев принял начальник управления государственного патриотического воспитания Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Гусев.

Завершая церемонию открытия Форума, Александр Бречалов отметил: "Это не просто праздник. А память о тех, кто очень многое сделал для страны через российское оружие. И это движение вперед, в завтрашний день. Оружие – это большая конкуренция. Наши предприятия, в частности, Ижевский механический завод, реализуют большие инвестиционные проекты. А деловая программа Форума как раз позволяет успевать за изменениями для конкуренции на мировом рынке".

Напоминаем, что сегодня идет первый из четырех дней Форума. Сегодня состоятся дискуссии и обсуждения по вопросам поддержки ОПК, кадровой политики, экспорта, производительности труда, промышленного дизайна и технологий. Итоги работы подведут 19 сентября на пленарном заседании.

В честь профессионального праздника оружейников состоятся выставки военной техники, ретро-автомобилей и оружия, конкурс по стрельбе из пневматики, экспортный акселератор для предприятий ОПК, первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей "Калашников биатлон фест".