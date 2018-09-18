В Ессентуках стартовал фестиваль воздухоплавания

ТАСС, 18 сентября. На КМВ собрались участники XX фестиваля воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России". Москва и Московская область, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Калуга, Тула, Курск, Махачкала, Ставрополь - география пилотов традиционно широка, ведь фестиваль входит в число старейших и самых зрелищных в России. Одни приехали сюда впервые, вдохновившись рассказами коллег-аэронавтов об уникальной розе ветров здешних мест, другие - на протяжении вот уже 20 лет не пропускают ни одной "Жемчужины".
После обязательных процедур - регистрации участников, генерального брифинга, выдачи оружия для воздушного биатлона 18 команд выдвинулись в сторону г.Ессентуки, где было запланировано торжественное открытие фестиваля и вечернее свечение аэростатов. А на городском озере пилотов уже ждали жители и гости курорта, преданные поклонники воздухоплавания, знающие: где воздушные шары - там праздник.
Не обманули надежд зрителей экипажи и в этот раз. Погода, несмотря на прогнозы, оказалась благоприятной к участникам шоу, и десяток монгольфьеров, к восторгу ессентучан всех возрастов, наполнили оболочки аэростатов.
А уже в понедельник начинаются спортивные полеты и борьба за главный приз фестиваля "Икар" и кубки мэров городов Ессентуки и Железноводска и специальный приз кубок Федора Конюхова.