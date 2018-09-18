РАНХиГС и Сбербанк открыли "Новое поколение"

Москва, 18 сентября. 350 студентов разных институтов и факультетов РАНХиГС приняли участие в уникальном масштабном эксперименте. Они узнали о тайнах головного мозга и смогли исследовать свой организм как инструмент управления.

Участников мероприятия поприветствовали ректор Президентской академии Владимир Мау и проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Сергей Мясоедов. Ведущими стали директор Центра дизайна корпоративных программ ИБДА РАНХиГС Анна Морозова, исполнительный директор Департамента HR-компетенций Сбербанка Дмитрий Абрамов и советник ректора, программный директор бизнес-инкубатора Финансового университета Александр Диденко.

С увлекательной лекцией "Поведенческие науки и conduct science" выступили спикеры из Сбербанка — старший вице-президент, руководитель блока "Риски" Джангир Джангиров и старший управляющий директор Департамента интегрированного риск-менеджмента Алексей Богатов. В ходе занятия состоялся интерактив с участием слушателей. Студенты принимали непосредственное участие в различных опросах на поведенческую тематику. Некоторые результаты отличались от обычных и этим удивили экспертов Сбербанка.

"Современная экономическая теория переживает трансформацию. В настоящее время все переосмысляется. Люди не рациональны и принимают решение не по формулам", — рассказал г-н Джангиров. Очень часто человек воспринимает ошибочно под воздействием стереотипов или иных факторов. "Мы должны научиться понимать человека, его ограничения и возможности, и как это раскрывать для повышения эффективности индивида и его бизнес-решений", — пояснила Анна Морозова.

О шагах по совместному применению Behavioral science Президентской академией и Сбербанком рассказал проректор, директор ИБДА РАНХиГС Сергей Мясоедов. Эксперт подробно объяснил значение поведенческих дисциплин в управлении, отметив важную роль и актуальность обсуждения поведенческой экономики. При этом всегда необходимо принимать во внимание метальную специфику и культуры разных народов, так как представители разных наций и стран ведут себя по-разному. Менеджмент включает в себя четыре составляющие: управленческая психология, управленческая социология, управленческая экономика и управленческая юриспруденция.

В дальнейшем на управление будут влиять все новые дисциплины. Именно поэтому Президентская академия и Сбербанк разрабатывают проект по созданию исследовательского центра — Лаборатории по поведенческим наукам на базе РАНХиГС. Новая структура займется исследованием возможностей человека и скрытых резервов организма для быстрого и эффективного решения управленческих задач. Сергей Мясоедов отметил важность открытия совместной лаборатории: "Мы со Сбербанком понимаем, что нужно объединять усилия. Ведь чтобы решать серьезные прикладные проблемы, нужно проводить серьезные исследования. Сейчас актуальна поведенческая экономика, которая свои расчеты и выкладки связывает с психологией реальных людей".

На конференции студенты и магистранты РАНХиГС приняли участие в первом масштабном поведенческом исследовании. На конференции были организованы лекции с известными нейробиологами Татьяной Черниговской и Венди Сузуки. "Если раньше все это применяли исключительно в медицине, то сейчас мы используем эти данные, чтобы выяснить, каким образом это повысит стоимость бизнеса. Например, научившись понимать поведение потребителя, мы сократим расходы на рекламу", — уточнила Анна Морозова, руководитель проектного офиса "Лаборатория поведенческих наук", директор Центра дизайна корпоративных программ ИБДА РАНХиГС. Предполагается, что в Лаборатории по поведенческим наукам Президентской академии будут изучаться такие направления, как поведенческие финансы, риск-культура, поведенческие паттерны и траектории их изменений, кросс-культурные коммуникации и многое другое.

Более 300 студентов РАНХиГС проверили свои возможности в нейролабораториях Корпоративного университета Сбербанка, где были организованы 10 экспериментальных станций. Всем участникам представилась уникальная возможность не только непосредственно узнать о нейротехнологиях в экономике, но и принять участие в экспериментах. Желающих "попробовать науку на себе" оказалось немало. Даже ректор Президентской академии Владимир Мау с большим интересом прошел исследование на электроэнцефалографе (прибор для измерения интенсивности импульсов различных зон мозга в зависимости от внешних воздействий), а также на приборе, подобном детектору лжи.

Особый интерес и внимание студентов Президентской академии вызвал вебинар знаменитого американского нейробиолога, заведующей лабораторией Нью-Йоркского университета Венди Сузуки. Она рассказала о своей научной биографии, которая посвящена различным аспектам изучения деятельности мозга человека, его составляющих и влияния на мозг внешних факторов. Затем профессор Сузуки охотно ответила на вопросы. Ее заинтересовал вопрос студента Президентской академии о запахе мозга. Оказывается, мозг разных людей имеет разный запах, однако неясно, имеет ли это какое-либо практическое научное значение.

Завершился насыщенный день лекцией знаменитого санкт-петербургского нейропсихолога и нейролингвиста профессора Татьяны Черниговской. Лекция была посвящена возможностям развития искусственного интеллекта (ИИ). Масштаб личности — и научной, и человеческой — открылся слушателям сразу же, а сессия вопросов и ответов после часовой лекции была очень продолжительной.

Слушателям запомнился рассказ эксперта о брэйн-развитии дельфинов, о богатстве их нейробиологических возможностей: "Человеческий мозг развивается примерно 250 тыс. лет. Очень сложный мозг дельфина развивается как минимум 6 млн лет. Биолокационные возможности дельфинов таковы, что они, можно сказать, видят нас с вами "насквозь". Сильное впечатление произвело и авторитетное мнение профессора Черниговской о биоритмах и их значении в формировании своего рабочего дня и правильного отдыха.

Развитие искусственного интеллекта Татьяна Черниговская считает практически безграничным, но несколько пугающим, поскольку оно затрагивает интересы всего человечества. Возможны столкновения ИИ и человеческого разума. Чтобы избежать этого, необходимы многие условия, о которых сегодня говорить пока рано, считает эксперт: "Все участвующие в современном мире цифровые сети уже способны к саморазвитию, самоусовершенствованию. И нам уже сегодня с этим жить…".

Ссылаясь на авторитетное мнение выдающегося американского космолога Ричарда Берроуза, профессор Черниговская предположила возможность квантообразных скачков в развитии сознания человека. Интерес аудитории вызвали слова нейролингвиста о возможном приоритете фантазии над научным знанием в достижении человечеством прогресса. Знание ведь ограничено какими-то рамками, а фантазия границ не имеет.