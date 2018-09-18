В Москве состоится международный инвестиционный форум по недвижимости PROESTATE 2018

Москва, 18 сентября 2018 г. С 19 по 21 сентября в конгресс-парке Radisson Royal Hotel Moscow пройдет XII международный инвестиционный форум по недвижимости PROESTATE (18+). В мероприятии примут участие ведущие игроки рынка недвижимости – инвестиционные, девелоперские, строительные и консалтинговые компании, ведущие архитекторы, ретейлеры, а также представители федеральных и региональных органов власти.

Форум пройдет при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительства Москвы. Соорганизаторами мероприятия выступают Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства и Департамент развития новых территорий города Москвы. Фонд Росконгресс выступит партнером в части поддержки пленарного заседания форума PROESTATE.

В рамках деловой программы, которая включает более 50 мероприятий, участники обсудят актуальные вопросы, стоящие сегодня перед отраслью, проанализируют текущее состояние рынка девелопмента – от правовых инициатив, определяющих градостроительную политику российского рынка, до вопросов финансирования, развития и управления конкретными проектами.

В обучающей части деловой программы PROESTATE запланированы более 20 семинаров, тренингов и мастер-классов, посвященных широкому кругу тем – от "Апарт-отели как объект инвестиций" до "Сэкономь на бизнес-тренере".

Неотъемлемой частью форума также является конкурсная программа, победа в которой дает конкурентные преимущества на рынке и признание профессиональной аудитории. Программа предполагает пять профессиональных премий. В этом году в рамках форума впервые состоится PROESTATE & CRE Federal Awards – результат слияния двух значимых премий в области коммерческой и жилой недвижимости на одной площадке.

Помимо основных программ, форум включает в себя выставочную экспозицию, property-туры, рейтинги и вечерние мероприятия.

Партнерами международного инвестиционного форума PROESTATE в 2018 году выступают: семейство компаний Kaskad Family, AECOM, группа компаний "Интеко", ODIN, PRO.RENT, MarketCall, группа компаний "Маркетинг консультант", строительная компания "Легион", BnMAP.pro и др.

Подробности на официальном сайте форума: www.proestate.pro

О форуме

PROESTATE – ключевое мероприятие по недвижимости в Центральной и Восточной Европе, объединяющее на своей площадке свыше 4300 лидеров отрасли из 30 стран.

PROESTATE проводится с 2007 года и является площадкой, где встречаются основные игроки рынка недвижимости. В числе делегатов форума – представители федеральной и региональной органов власти, инвестиционные, девелоперские и строительные структуры, управляющие и инжиниринговые компании, архитекторы, ретейлеры, консалтинговые и другие компании, представляющие рынок недвижимости.

Форум PROESTATE – это особая концентрация профессионального сообщества. Форум не просто объединяет участников рынка недвижимости – он позволяет в сжатые сроки установить максимальное количество полезных контактов. PROESTATE предполагает спланированный нетворкинг между участниками, экспонентами, спикерами, почетными гостями форума и посетителями выставки. Договориться о встрече можно самостоятельно или с помощью специалистов Оргкомитета. Участие в PROESTATE сокращает время на поиск и переговоры с людьми, принимающими решения: аудитория форума на 52% состоит из топ-менеджеров компаний (генеральный директор, президент, партнер), на 41% из руководителей подразделений. Уже много лет PROESTATE характеризуется как место, где "общение становится проще", благодаря большому количеству спонтанных встреч на выставке, мероприятиях деловой и культурной программы. За 10 лет в работе Форума приняли участие более 380 официальных делегаций из 56 регионов РФ, свои проекты представили свыше 750 экспонентов. В конкурсной программе PROESTATE было присуждено более 360 наград.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org