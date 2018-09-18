Эксперт: главные проблемы нефтегазовой отрасли лежат в социальной и экологической сфере

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Основные трудности и вызовы в нефтегазовой отрасли, с которыми сталкиваться бизнес - это социальные трудности и проблемы климата, влияющие на будущий спрос. Об этом рассказал в интервью ТАСС накануне IX Тюменского нефтегазового форума старший директор Центра развития энергетики BCG Раад Алкадири, который выступит модератором главного пленарного совещания в среду.

"Сейчас такое время, что спрос и цены на нефть растут, и отрасль оправляется от периода трудностей. Но есть некая неопределенность, которая исходит от альтернативных источников энергии, и это принимается именно потребителями. Как отрасль планирует свои долгосрочные инвестиции, и как она будет развиваться в дальнейшем – это действительно большой вопрос", - сказал он.

По мнению эксперта, присутствие на IX Тюменском нефтегазовом форуме – это возможность лидеров отрасли выразить свое мнение по этим болевым точкам и главным проблемным узлам.

По словам собеседника, все региона мира и все правительства, и российские в том числе, сталкиваются примерно с одинаковыми вызовами. "Есть деликатный баланс между обязательствами государств и, соответственно, региональных правительств, в обеспечении населения энергией, и теми вызовами, которые эти потребности создают. Нефтегазовые регионы – это, по сути, кровь экономики любой страны. Основной вызов для стран и регионов – сохранить в переходную эпоху ценность тех ресурсов, которыми наделила нас Земля, и обеспечить, чтобы в течение 20 лет посредством экономики, политики и технологий ваши запасы ресурсов были так же ценны, как сейчас", - отметил г-н Алкадири.

В интервью ТАСС, между тем, он уточнил, что это не настолько сложный вызов, как это иногда представляют СМИ. "Выдерните нефтегазовую отрасль из любой экономики – эта экономика перестанет функционировать. Правительства должны создать такую среду, в которой политика будет понимать роль нефтегазовой отрасли в экономике и в то же время помогать ей справляться с экологическими вызовами. Глобально это означает, что ни одна страна не должна оказаться в бедности в связи с тем, что угроза экологии может заставить отказаться от нефтегазовой отрасли", - резюмировал эксперт.

О BCG

BCG (The Boston Consulting Group, Бостонская консалтинговая группа) — международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге, входит в мировую "большую тройку управленческого консалтинга". Компания основана в 1963 году, имеет глобальную сеть из более 90 офисов в 50 странах мира.

О Тюменском нефтегазовом форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.