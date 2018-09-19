На XI Евразийском экономическом форуме в Вероне обсудят строительство экономики доверия

Москва, 19 сентября. В Палаццо делла Гран Гуардия в Вероне (Италия) 25–26 октября 2018 года пройдет XI Евразийский экономический форум (6+). Основная тема Форума – Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантики до Тихого океана. Организаторы мероприятия – итальянская некоммерческая ассоциация "Познаём Евразию", Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум.

В Форуме примут участие политические и общественные деятели, представители деловых кругов, дипломаты, эксперты, журналисты из стран Большой Евразии.

"В нынешней сложной геополитической обстановке, в условиях неопределенности путей развития глобальной экономики, возврата протекционистских тенденций, особая ответственность возлагается на бизнес. В условиях, когда традиционная дипломатия оказывается опутана политическими и идеологическими ограничениями, дипломатия бизнеса должна проявлять инициативу, выходить на первый план. Ее задача – восстановление и поддержание диалога, обеспечение стабильного и устойчивого экономического роста, что является обязательным условием для процветания и социального развития. Веронский форум ставит своей целью содействовать успеху дипломатии бизнеса, налаживанию прямых связей между предпринимателями на пространстве от Атлантики до Тихого океана", – сказал Президент ассоциации "Познаем Евразию", Председатель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико.

"Интерес к Форуму со стороны официальных и деловых кругов растет год от года. Мы наблюдаем это прежде всего по увеличению числа делегатов и расширению географии стран-участниц мероприятия. За годы существования Форум приобрел большое значение для представителей государственных институтов, делового и экспертного сообщества России, Италии и других стран Большой Евразии как неполитизированная площадка для прямого и открытого диалога по вопросам европейской и евразийской интеграции и развития партнерских отношений в перспективных областях сотрудничества", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В рамках Форума запланировано проведение сессий, посвященных вопросам развития бизнес-диалога на пространстве Большой Евразии, экономики доверия и дипломатии бизнеса, энергетики, транспорта и инфраструктуры, агропромышленного комплекса, инновационных технологий и другие.

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков подчеркнул значимость Форума для налаживания диалога между ЕС и ЕАЭС по вопросам политического и экономического сотрудничества: "Евразийский экономический форум в Вероне продолжит обсуждение темы доверия в экономике, начатой на Петербургском международном экономическом форуме. Акценты в дискуссиях будут сделаны, в первую очередь, на вопросах развития экономики доверия и дипломатии бизнеса, включая поиск новых эффективных механизмов сотрудничества в различных сферах. Форум в Вероне выступает в качестве дискуссионной площадки для поиска точек соприкосновения между двумя интеграционными объединениями".

Официальный сайт Евразийского экономического форума в Вероне: http://forumverona.com/ru/.

Для участия в Форуме просим вас обязательно пройти регистрацию по ссылке до 24 октября 2018 года.

Программа Форума доступна здесь.

Контактная информация по вопросам участия:

Тел.: +7 (495) 640 4440, +7 (812) 680 0000

Email: cooperation@roscongress.org; info@forumverona.com

Аккредитация СМИ: https://reg.forumverona.com/ru/registration

Контактная информация по вопросам аккредитации и работы СМИ на мероприятии:

Email: alena.bunkova@roscongress.org

andrey.samorodov@bancaintesa.ru