В Москве пройдет презентация XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года

Красноярск, 19 сентября. 28 сентября в 12.00 в Москве в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоится торжественная презентация XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, приуроченная к старту Эстафеты огня Студенческих игр.
В мероприятии примут участие члены Правительства Российской Федерации, Федерального собрания РФ, Правительства Красноярского края, руководство Дирекции Зимней универсиады-2019, представители иностранных государств. Также перед участниками мероприятия выступят Послы Студенческих игр – Илья Авербух, Алексей Ягудин, Сергей Тараканов, Дарья Антонюк и Ольга Жаркова. В ходе мероприятия посетители смогут приобрести билеты на соревнования Зимней универсиады-2019 и сувенирную продукцию с символикой игр.
Руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов расскажет о приближающихся Студенческих играх, которые пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В рамках своего выступления он представит программу Зимней универсиады-2019, в которую вошли 11 зимних видов спорта, а также специально разработанные культурную и туристическую программы, отражающие многообразие Сибири и Красноярского края. Кроме того, руководитель Дирекции презентует проект Эстафеты огня Студенческих игр и продемонстрирует основную атрибутику: факел и форму факелоносца.
Об опыте поддержки социально значимых проектов расскажут Яна Гриб – директор проектного офиса Генерального партнера Студенческих игр компании "Норильский никель", Татьяна Гороховская - президент корпорации "Сибирское здоровье" и Александар Ружевич – генеральный директор "Coca Cola" НВС Россия.
Отметим, 29 сентября в Москве в парке "Зарядье" стартует российский этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. После столицы факелоносцы пронесут огонь Студенческих игр по площадям и улицам 30 российских городов. Завершится Эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске символическим зажжением городской Чаши огня, где уже на следующий день, 2 марта, состоится церемония открытия Студенческих игр.
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Для справки:
Проведение Эстафеты огня – одна из давних традиций крупных международных соревнований, которая относится к обязательной программе подготовки и проведения Студенческих игр. Этот масштабный проект предназначен для популяризации спорта во всем мире. Огонь Универсиады символизирует единство и дружбу студентов всей планеты. Международный этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября 2018 года в Италии в городе Турине, где 60 лет назад впервые состоялись Студенческие игры. 24 сентября факелоносцы пробегут по улицам Алматы (Казахстан), а 26 сентября – в Харбине (КНР). Затем огонь отправится в Россию.
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