Губернатор Югры и верховный муфтий Сирии обсудили вопросы укрепления партнерства

ТАСС, 19 сентября. Встречу с верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадр эд-Дин Хассуном провела в Москве губернатор Югры Наталья Комарова. Об этом сообщают в среду в департаменте общественных и внешних связей региона.

В сообщении отмечается, что Ахмад Бадр эд-Дин Хассун выразил благодарность Наталье Комаровой за то, что она посетила Сирию и прилагает немало усилий для укрепления отношений. Со ссылкой на религиозного лидера там сообщают, что уже вечером 19 сентября он отправляется в Югру, где планирует рассказать жителям региона о том, что на самом деле происходило Сирии. "Это был настоящий международный террор. Я хочу поделиться этой информацией с югорчанами, чтобы в будущем они не допустили такого на своей земле, ведь любой террор уничтожает государство морально и экономически", – цитируют в департаменте слова шейха Ахмада Хассуна.

Муфтий Сирии особо отметил, что в Ханты-Мансийском автономном округе проживает множество представителей различных конфессий, которые совместно участвуют в жизни региона, его социально-экономическом развитии.

Наталья Комарова добавила, что соглашение между Югрой и сирийской провинцией Хомс регулирует сотрудничество в экономике и гуманитарной сферах. "Работая над документом, мы получили широкое представление о возможностях хорошо развитой экономически провинции Хомс Сирийской Арабской Республики. Сразу сложился "живой" интерес к югорской лесной продукции", – добавила губернатор, отметив, что автономный округ выразил заинтересованность в сирийских продуктах питания, особенно фруктах.

"Что касается гуманитарной сферы наших отношений, то мы постарались распространить ее действие на людей разных возрастов. В настоящее время проводится акция по формированию набора учебников для сирийских детей, – продолжила Комарова. – Также обращаю внимание на наши контакты и взаимные интересы в области народного творчества и прикладного искусства".

Так, глава региона выделила проект "Мобильное студенчество", в рамках которого состоится обмен студентами, преподавателями, учеными. Уже к декабрю 2018 года планируется завершить его проработку.

"Процесс восстановления в Сирии начался. Мы движемся в сторону Российской Федерации", – сказал верховный муфтий.

Шейх Ахмад Хассун особо отметил, что Россия – это та страна, которая никогда не проводила оккупационную политику. "В период присутствия на территории Афганистана СССР помогал строить эту страну. Но когда советский контингент покинул республику, те, кто пришли после него, уничтожили государство, – приводят его слова в департаменте. – Российские солдаты, в том числе погибшие 17 сентября, когда был сбит ИЛ-20, приехали в Сирию, чтобы установить мир на нашей земле. В скором времени они вернутся на родину, так как выполнили свою миссию".

В департаменте отметили, что Ахмад Бадр эд-Дин Хассун посетит Югру 20-22 сентября. В Сургуте он проведет встречу с муфтием автономного округа, прихожанами в Соборной мечети, студентами учебных заведений города и района, представителями национальных общественных организаций, имамами Югры, а также пятничную молитву.

В департаменте напомнили, что Ахмад Бадр эд-Дин Хассун является главой сирийских суннитов. Родился в Алеппо в 1949 году. "Верховным муфтием стал в 2005 году и всегда был последовательным сторонником межрелигиозного и межкультурного диалога", - отмечают в департаменте.