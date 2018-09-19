Стали известны участники пленарного заседания FINOPOLIS 2018

Москва, 19 сентября. Программу форума 18 октября откроет первая пленарная дискуссия "Новые конкуренты и новые альянсы. Финтех как драйвер развития конкурентного рынка". На повестке дискуссии – вопросы кибербезопасности, монетизации госданных, развития ИТ-составляющей в банковском бизнесе, а также направления развития государственных и коммерческих технологических сервисов для компаний и граждан. В дискуссии примут участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, председатель совета директоров АО "АльфаСтрахование", член совета директоров АО "Альфа-Банк", председатель совета директоров ABH Holdings S.A. Петр Авен, ведущий научный сотрудник инициативы в сфере цифровой экономики Массачусетского технологического института Джордж Вестерман, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, основатель и председатель совета директоров АО "Тинькофф Банк" Олег Тиньков. Модератором выступит телеведущий, специальный корреспондент PBS NewsHour Райан Чилкоут.
Программу продолжит вторая пленарная дискуссия "Данные – новая нефть?", посвященная рынку больших данных – их ценности, возможностям использования и безопасности.
В ходе первого дня деловой программы состоятся тематические сессии, в ходе которых участники рассмотрят вопросы построения системы быстрых платежей, развития искусственного интеллекта, трансформации биржевого рынка под воздействием технологий, безопасности открытого банкинга, применения технологий в области микрофинансирования, стратегии регулятора в отношении технологических аспектов банковской отрасли.
Программа второго дня форума 19 октября начнется с пленарной дискуссии "FinTech as a Platform: от пилотов к реальным решениям", посвященной обсуждению функций финтех-платформы и их применению в бизнесе.
Тематические сессии второго дня Форума будут посвящены вопросам регулирования цифровых финансовых активов, технологических компетенций современного человека, защиты прав потребителей цифровых финансовых услуг, кибербезопасности, перспективам применения технологий в области страхования, регулирования и надзора.
На площадке Форума состоятся выступления приглашенных спикеров – экспертов в области технологий. Свое участие уже подтвердили ведущий научный сотрудник инициативы в сфере цифровой экономики Массачусетского технологического института Джордж Вестерман и профессор Школы бизнеса Стерна и Центра науки о данных Нью-Йоркского университета Васант Дхар.
Также в программе – выступления финалистов конкурса финтех-стартапов, подведение итогов конкурса и награждение победителей, награждение победителей Молодежного дня FinTech, мероприятия культурной и спортивной программы.
Подробная программа FINOPOLIS 2018 (6+) размещена на официальном сайте мероприятия.