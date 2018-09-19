Премия “Приоритет” и Медиалогия презентовали медиарейтинг по импортозамещению за август

Москва, 19 сентября 2018 г. Национальная премия "Приоритет" (18+) и компания "Медиалогия" подвели итоги активности российских регионов и компаний в медиа по теме импортозамещения за август 2018 года. Первые три места регионального рейтинга в июле 2018 года заняли Крым, Московская область и Челябинская область. Победителями корпоративного рейтинга импортозамещения стали Ростех, Ростелеком и Росатом.

Август 2018. ТОП-10 регионов РФ

1 Крым2 Московская область3 Челябинская область4 Тюменская область5 Тверская область6 Приморский край7 Татарстан8 Свердловская область9 Владимирская область10 Новосибирская область

Наиболее заметное региональное событие августа – широкий анонс производства в Крыму компанией "Силовые машины" российских аналогов газовых турбин Siemens. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, разработка дорожной карты по этому проекту находится в завершающей стадии, а первые крымские турбины для электростанций ожидаются на горизонте 3-4 лет. Среди других заметных тем - Всероссийский сырный фестиваль в Подмосковье, куда было привезено 30 тонн отборного сыра двухсот сортов, сделанных в России, и развертывание программ инвестиций в локализацию производства медоборудования в Московской области. Кроме них замечены медиа были два челябинских события: выставка "День Уральского поля-2018" в поселке Тимирязевский Чебаркульского района и Всероссийский форум "Информационное общество–2018: Цифровое развитие регионов", где были представлены импортозамещающие проекты в агропроме и IT.

Август 2018. ТОП-10 компаний РФ

1 Ростех2 Ростелеком3 Росатом4 Роснефть5 Сургетнефтегаз6 РУСАЛ7 Газпром8 Газпром-нефть9 Роскосмос10 Силовые машины

Самым "импортозамещающим" событием корпоративного сектора в медиа стала новость о том, что госкорпорация "Ростех" создает на базе Ковровского электромеханического завода кластер для разработки и серийного производства современных станков, который решит проблему технологической зависимости России в этой сфере. Со своей стороны, Ростелеком запустил новую услугу "Видеосервер", не имеющую аналогов в продуктовых линейках российских операторов связи и созданную на базе российского программного сервера VideoMost. В это же время Ростатом принял делегацию из Китая во главе с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, которая посетила выпускающий многочисленную импортозамещающую продукцию завод "Петрозаводскмаш" - комплектующие для станкостроения, узлы ветроэнергетических установок, контейнеры для перевозки и хранения отработанного ядерного топлива.

О рейтинге

Новый рейтинг, рассчитывающийся с июня нынешнего года, основан на МедиаИндексе "Медиалогии" и является совместным проектом Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет" и исследовательской компании "Медиалогия". Рейтинг состоит из двух частей: топ-10 лидирующих регионов и топ-10 лидирующих компаний. Рейтинг рассчитывается ежемесячно. При расчете рейтинга учитываются упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более более 46,2 тыс. СМИ, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

О премии

Премия "ПРИОРИТЕТ" - это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2018 году в премии "ПРИОРИТЕТ-2018" примет участие больше 450 компаний.

Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, "Деловая Россия", ФТС России и ФАС России.

Организатор: КГ "Деловая Лига"

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Генеральный партнер: ГМК "Норильский никель"

Официальный партнер: Банк ВТБ (ПАО)

Официальный партнер: Группа ПАО "ММК"

Отраслевой партнер: ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург".

Пресс-центр Оргкомитета премии ПРИОРИТЕТ:

Филимонова Екатерина

filimonova@prioritetaward.ru