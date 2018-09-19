Участники ПМГФ-2018 продемонстрируют новинки международного нефтегазового рынка

Москва, 19 сентября. С 2 по 5 октября ведущие нефтегазовые и энергетические компании примут участие в выставочной программе VIII Петербургского международного газового форума (18+).

Масштабная экспозиция продемонстрирует новейшие разработки и перспективные проекты газовой промышленности и смежных отраслей. В павильонах "Экспофорума" пройдет четыре международные выставки: VI Международная специализированная выставка "InGAS Stream 2018 – Инновации в газовой отрасли"; V Международная специализированная выставка "Газомоторное топливо"; XXII Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства "РОС-ГАЗ-ЭКСПО"; III Международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia.

Российские компании представят свои инновации на III Специализированной экспозиции "Импортозамещение в газовой отрасли". Среди участников ПМГФ-2018: ПАО "Газпром", OMV, Uniper SE, ООО "Газпром газомоторное топливо", АО "Российский экспортный центр", ПАО "Газпром автоматизация", АО "РОСНАНО", Группа ЧТПЗ, ООО "УК ГК "КОМИТА", ООО "Русские цилиндры", ООО "РГМ-Нефть-Газ-Сервис" и другие.

Более подробная информация о выставках: http://gas-forum.ru/exhibition-program