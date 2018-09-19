Первые лица ведущих энергетических компаний обсудят развитие мирового газового рынка

Москва, 19 сентября. Более 5 000 делегатов из 50 стран примут участие в работе VIII Петербургского международного газового форума (18+), который пройдет с 2 по 5 октября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Ключевым мероприятием Форума станет пленарное заседание "Роль и место газа в энергобалансе мировой экономики" с участием Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, директора по газовому бизнесу и новым источникам энергии, члена Исполнительного комитета компании Royal Dutch Shell Маартена Ветселаара, Председателя Правления, Главного исполнительного директора компании OMV Райнера Зеле, Президента Международного газового союза Джо М. Канга, Председателя Правления компании Verbundnetz Gas Ульфа Хайтмюллера, Вице-президента Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Вэйчжун Циня, Коммерческого директора Uniper SE Kифа Мартина. Специалисты обменяются мнениями о наиболее актуальных трендах на рынке газа, проанализируют современное состояние и долгосрочные тенденции развития газовой промышленности, внедрение новых технологий и инновационных производств.

Впервые в рамках Газового форума пройдет Конференция по проблемам природного газа и газопроводов стран Северо-Восточной Азии (NAGPF). Участники обсудят стратегические вопросы, связанные с формированием газопроводной сети в Северо-Восточной Азии, международное сотрудничество, а также роль газа в национальных экономиках стран региона.

Ряд сессий деловой программы будет посвящен перспективам использования газомоторного топлива. Национальный газомоторный консорциум Италии (NGV Italy) выступит организатором профильных мероприятий с участием итальянских и международных экспертов отрасли. Специалисты поделятся мировым опытом и представят свое видение использования газового топлива в автомобильной промышленности.

Большой блок тематических мероприятий направлен на обсуждение вопросов развития автоматизации и IT. Эксперты рассмотрят весь комплекс мер по улучшению производства, переработки и транспортировки газа с помощью интеллектуальных технологий.

Важной частью Форума станет Молодежный день, который пройдет при поддержке Международного делового конгресса. Топ-менеджеры ведущих энергетических компаний обсудят тенденции развития газовой сферы с талантливыми студентами со всего мира.

Подробная программа форума: http://gas-forum.ru/convention-program