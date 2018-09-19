Российские производители представят свои достижения в "Экспофоруме"

Москва, 19 сентября. В период с 2 по 5 октября 2018 года в Санкт-Петербурге в рамках VIII Петербургского международного газового форума (18+) состоится ежегодная Корпоративная выставочная экспозиция ПАО "Газпром" – "Импортозамещение в газовой отрасли".

Экспозиция охватит основные тематические направления производственной деятельности ПАО "Газпром", включая добычу, транспортировку, переработку газа и газового конденсата, а также газораспределение и сжижение природного газа (далее – СПГ), что позволит продемонстрировать результаты работы Общества последних лет в области замещения импортных технологий, оборудования, материалов, услуг на отечественные аналоги и, как следствие, снижение зависимости ПАО "Газпром" от импорта.

Всего на Корпоративной экспозиции будут представлены 50 отечественных научно-производственных организаций с более чем 200 образцами высокотехнологичной и импортозамещающей продукции, значительная часть которых успешно внедряется в производство и в настоящее время находится в опытной эксплуатации на объектах ПАО "Газпром", а некоторое оборудование уже серийно поставляется на объекты Общества.

Положительные результаты реализации государственной и Корпоративной политики импортозамещения достигаются благодаря тесному сотрудничеству ПАО "Газпром" с промышленными комплексами регионов Российской Федерации в рамках Дорожных карт взаимодействия, а также системной работе с российскими научно-производственными организациями, разрабатывающими и производящими современное высокотехнологичное нефтегазовое оборудование и программное обеспечение.

Более подробная информация о Форуме: http://gas-forum.ru