Порядка 70% операций на новом заводе Schlumberger будет выполняться роботами

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Порядка 70% операций на новом заводе Schlumberger в России будет выполняться роботами. Об этом сообщил президент Schlumberger по России и Центральной Азии Гёкхан Сайг во время пленарного совещания "Глобальная трансформация нефтегазового рынка: энергия роста", которым открылся Тюменский нефтегазовый форум.

"На следующей неделе мы откроем новое предприятие, которое будет выпускать компоненты для насосов с элементами искусственного интеллекта. Это будет важным прорывным решением - автоматическое управление, элементы роботизации, интегрированные системы управления. И сейчас уже в отрасли значительная степень проникновения роботизации. Можно сказать, что уже 70% операций на этом предприятии будут осуществляться роботами", - сказал он.

Сайг добавил, что по ожиданиям Schlumberger, предприятие будет производить высококачественные детали с гораздо меньшими затратами. "Это пока первые шаги в создании цифровой платформы", - уточнил он.

Ранее ТАСС сообщал, что французская компания Schlumberger планирует осенью открыть завод по производству компонентов для электрических насосов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк". Инвестиции в проект составили порядка 4 млрд рублей. По проекту на заводе будет создано 110 рабочих мест.

Для компании на территории ОЭЗ "Липецк" было выделено 10 га, запуск завода позволит ей отказаться от импорта комплектующих для производства и обслуживания установок электрических центробежных насосов на заводе Schlumberger в Тюмени.

О компании

Французская Schlumberger является крупнейшей нефтесервисной компанией со штаб-квартирами в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге, она имеет представительства в 85 странах, в ней трудятся 113 тыс. человек. Компания ведет поиск месторождений, бурение скважин для добычи нефти и газа, разработку и производство нефтегазового оборудования. С 2007 года в Тюменской области действует Центр компетенций в области информационных решений, он был создан для поддержки локальных проектов и участвует в разработке программных платформ и продуктов.

О Тюменском нефтегазовом форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум проходит в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Ежегодное деловое мероприятие собрало представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Свой опыт на нынешнем форуме представили более 400 иностранных и российских компаний. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.