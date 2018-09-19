Алексей Текслер: задача номер один - обеспечить Россию топливно-энергетическими ресурсами

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Задача номер один для государства – обеспечить топливно-энергетическими ресурсами внутренний рынок для того, чтобы при любом сценарии развития экономики Россия могла обеспечить себя энергоресурсами. Об этом рассказал в интервью ТАСС в ходе IX Тюменского нефтегазового форума первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Для нас как для государства важно обеспечить топливно-энергетическими ресурсами внутренний рынок, чтобы при любом сценарии развития экономики мы могли обеспечить Россию энергоресурсами. Это задача номер один. Мы с ней успешно справляемся, полностью покрываем внутренние потребности и являемся мировыми лидерами по торговле энергоресурсами", - сказал он.

Собеседник отметил, что с 2000 года Россия сделала большой шаг вперед в развитии топливно-энергетической отрасли и, в частности, нефтегазового сектора. "С 2000 года увеличен объем добычи нефти на 70%, газа – на 20%. При этом по газу у нас потенциал роста еще больше, возможности добычи ограничены спросом и необходимостью держать газовые мощности для покрытия пиков. За эти годы мы стали добывать гораздо больше угля и генерировать электричества, Россия стала действительно ведущим игроком в мире на энергетическом рынке. Мы – страна номер один по торговле топливно-энергетическими ресурсами, в том числе первичными источниками. Россия занимает первое место в мире по торговле газом, делим второе место по торговле нефтью, занимаем третье место по торговле углем", - сказал он.

По словам первого замминистра, второй после насыщения внутреннего рынка задачей государства является сохранение лидирующих позиций в мире в части энергетики, стратегия руководства отрасли ориентирована в том числе на решение этой задачи.

Сохранение лидерства как ключевая задача

Алексей Текслер отметил, что, несмотря на то, что Россия показывает очень хороший рост объема добычи даже с учетом известных решений в части Венского альянса [соглашение об ограничении объемов добычи нефти до 1,2 млн баррелей в сутки, заключенное между странами ОПЕК в Вене 30 ноября 2016 года – прим ТАСС], ключевой важнейшей задачей, стоящей перед властью, является сохранение лидирующих позиций страны на мировом рынке. По словам собеседника, тот основной ресурс, который вырабатывают компании в России,так или иначе базируются на заделе, во многом сформированном в Советском Союзе. "У нас достаточно высокая норма изъятия в бюджет, нефтегазовые доходы сегодня являются основными для российской казны. За пределами 2022 года мы видим перспективы истощения действующих месторождений. Поэтому крайне важно неотложное принятие решений, направленных на то, чтобы мы не снижали, а увеличивали объемы добычи. Для этого необходимо трансформировать нашу фискальную систему как основной фактор, влияющий на экономику работы наших компаний", - сказал он.

У профильного министерства, отметил первый замминистра, уже есть реализованные инициативы – в частности, принятый в этом году и начинающий работу в рамках пилотных проектов в 2019 году закон по НДД [налогу на добавленный доход – ТАСС]. "18 сентября состоялось совещание у председателя правительства, где мы предложили ряд дополнительных стимулирующих фискальных мер, которые позволят нам не снижать, а увеличивать объемы добычи. Особенно это касается основного нашего добывающего региона – Западной Сибири", - сказал он.

Перспективы возобновляемых источников энергии

По словам Алексея Текслера, сейчас происходит активная трансформация мирового энергетического баланса, где наибольшую динамику показывает возобновляемая энергетика. Но при этом первый заместитель министра отмечает, что сегодняшняя доля углеводородов – это около 85% в мировом энергобалансе, и никакие возобновляемые источники в ближайшее время не смогут покрыть потребности экономики и населения в той мере, как это удается углеводородам.

"Углеводороды, несмотря на то, что их доля в энергобалансе будет уменьшаться, сохранят бесспорное доминирование, и значение в нем нефти и газа - особенно газа - будут расти. Российской Федерации особенно важно сохранять свое место в этом рынке и быть в нем максимально эффективной, при этом не забывая и о возобновляемых источниках. Мы о них и не забываем – в России разработаны и реализуются основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года. В рамках этой госпрограммы до 2024 года будет введено возобновляемых источников энергии на 6 ГВт электрической мощности, прежде всего за счет энергии солнца и ветра", - констатировал Алексей Текслер в интервью ТАСС.

О Тюменском нефтегазовом форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум проходит в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Ежегодное деловое мероприятие собрало представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Свой опыт на нынешнем форуме представили более 400 иностранных и российских компаний. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.