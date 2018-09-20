В рамках спортивной программы FINOPOLIS 2018 состоятся хоккейный матч и забег

ТАСС, 20 сентября. На полях форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2018 (6+) состоятся мероприятия спортивной программы.

17 октября на ледовой арене "Шайба" в Олимпийском парке Сочи впервые в истории форума пройдет товарищеский хоккейный матч между командами FINOPOLIS и платежной системы "Мир". В состав команды FINOPOLIS войдут представители Банка России, крупнейших российских банков и IT-компаний.

В торжественной церемонии открытия матча примет участие Александр Якушев, легенда советского хоккея, лучший бомбардир советской сборной в знаменитой суперсерии СССР – Канада 1972 года, ныне председатель Совета легенд Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Перед началом игры каждый гость матча сможет получить автограф и сделать фото с Александром Якушевым.

Начало игры – в 19:00.

18 октября перед началом деловой программы состоится забег участников Форума на 5 км по набережной Олимпийского парка. Забег стартует в 7 часов утра. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться по ссылке в личном кабинете.

Подробности деловой и спортивной программы FINOPOLIS 2018 доступны на официальном сайте Форума.