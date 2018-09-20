В Ижевске подвели итоги первого дня Форума оружейников

Москва, 20 сентября 2018 г. В среду, 19 сентября на пленарном заседании Форума оружейников подвели итоги первого дня форума и обсудили конверсию в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Открывая заседание, глава Удмуртии Александр Бречалов предложил минутой молчания почтить память российских военнослужащих, погибших в начале недели в Сирии.

Спикерами заседания стали Рустам Улумбеков, финансовый директор концерна воздушно-космической обороны Алмаз-Антей, управляющий директор АО "Ижевский механический завод" Александр Гвоздик, председатель правления Ассоциации "Машиностроительный кластер республики Татарстан" Сергей Майоров, генеральный директор ООО "Инновационный центр Концерна "Калашников" Олег Краснов, генеральный директор ЗАО "Опытно-конструкторское бюро "Атом" Максим Кузин.

Модератором заседания выступил постоянный представитель главы Удмуртии при Президенте РФ Михаил Хомич: "Вчера произошло важнейшее событие – подписание соглашения с Росконгрессом, теперь мы на его карте событий, это означает, что мы в одном ряду с теми форумами, которые проводит Росконгресс. Мы уже обсудили очень много тем, подведем краткие итоги дискуссий", - сказал он.

Спикеры рассказали об основных направлениях государственной поддержки, как получить льготное кредитование, какие программы эффективны, как промышленности взаимодействовать с государством, а предприятиям, привыкшим к регулируемому рынку, стать конкурентоспособными на мировом рынке, какова роль промышленного дизайна на предприятиях ОПК.

Управляющий директор АО "Ижевский механический завод" Александр Гвоздик рассказал о совместной работе бизнеса и государства: "У нас с Правительством Удмуртии есть дорожная карта, которую мы ежеквартально обсуждаем, анализируем. Для дальнейшего развития нужна кооперация. Это ключ к успеху, который подтвержден повышением эффективности".

Александр Бречалов подвел итоги Форума (0+): "Сегодня каждый из спикеров привнес абсолютно конкретную практическую полезность. Хочу сказать нашим предприятиям, что на полях ВЭФ мы подписали с Российским экспортным центром соглашение и завтра начнется работа экспортного акселератора для предприятий ОПК. Это единственный в стране такой инструмент развития, это не оболочка, не бутафория к Форуму. Я хочу, чтобы мы ставили себе конкретные совместные задачи, чтобы наши предприятия выполнили поручения Президента в части конверсии" - сказал Глава республики.

"На форуме было около 500 участников из 24 субъектов. Первый форум – это не просто выставка, не просто эмоции, но и конкретные результаты. У нас появились новые партнеры. Есть заявки для ФРП. Мы здесь сделали большой рывок. В 2016-м году Фонд развития предприятий в Удмуртию дал 68 млн.рублей, в 2017-м около 150 млн.рублей, а в 2018-м уже более 300 млн. рублей выдано и еще примерно на такую же сумму заявки на рассмотрении", - отметил он и поблагодарил представителей предприятий за активное участие в деловой программе.

Отметим, что сегодня, 19 сентября, в рамках мероприятий, посвящённых Дню оружейника, было подписано соглашение о сотрудничестве между Корпорацией развития Удмуртии и компанией Wargaming, разработчика популярного проекта World of tanks.

Суть соглашения – осуществлять взаимодействие, направленное на решение стратегических задач по развитию компьютерного спорта как части международного спортивного движения в Удмуртской Республике.

В завершении мероприятия глава республики наградил государственными наградами Российской Федерации лучших работников оборонно-промышленного комплекса Удмуртии:

- Николая Гришина, заместителя начальника цеха по производству гальвано-лакокрасочных покрытий АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" - орденом Почета;

- Александра Коробейникова, слесаря механосборочных работ механосборочного цеха АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" - медалью ордена "за заслуги перед Отечеством" II степени;

- Александра Трепалина, оператора станков с программным управлением механического цеха АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" - медалью ордена "за заслуги перед Отечеством" II степени.

Александр Бречалов поздравил награжденных и поблагодарил находящихся в зале ветеранов-оружейников: "Благодаря вам есть этот праздник, благодаря вам Ижевск называет себя оружейной столицей. Спасибо вам за ваш труд".