Энергетики "Т Плюс" заменят более 60 км теплосетей в Екатеринбурге в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) – под управлением "Т Плюс" – заменит 64,6 км теплосетей в Екатеринбурге до конца 2018 года, что почти на 15 км больше, чем в прошлом году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.



"В планах ремонтной кампании 2018 года в Екатеринбурге замена 64,6 км теплосетей. Из наиболее протяженных участков реконструированы пять тепломагистралей, в том числе от Среднуральской ГРЭС (СУГРЭС, один из крупнейших производителей тепловой и электрической электроэнергии в Свердловской области – прим. ТАСС). Внедрена система диспетчеризации и автоматизации на 300 центральных тепловых пунктах (ЦТП)", - сказали в пресс-службе.



В компании добавили, что затраты на ремонт и техническое перевооружение составили 2,6 млрд руб.



В пресс-службе пояснили, что подготовка к отопительному сезону на объектах в Екатеринбурге, Перовоуральске и Лесном проходила в рамках программы "Re: Конструкция 2018", которая направлена на повышение качества услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) потребителей. Длительные ограничения водоснабжения удалось избежать, благодаря временным схемам ГВС во время перекладки теплотрасс и локальным опрессовкам с помощью передвижных установок, уточнили в пресс-службе.



ЕТК начала работать с 1 июля 2016 года, объединив ресурсы двух ведущих теплоснабжающих организаций Екатеринбурга, что позволило компании войти в тройку крупнейших в России. В ее состав вошли активы Свердловской теплоснабжающей компании, входящей в состав группы "Т Плюс", и теплосетевые и генерирующие активы "Екатеринбургэнерго". ЕТК является гарантирующим поставщиком для 1,5 млн потребителей жилищно-коммунального сектора.