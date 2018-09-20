Губернатор Югры участвует в работе II Евразийского женского конгресса

ТАСС, 20 сентября. Губернатор Югры Наталья Комарова участвует в работе II Евразийского женского конгресса (18+), который открылся сегодня в Санкт-Петербурге и продолжится два дня.

Как сообщают в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, программа участия главы региона в форуме началась с открытого заседания "Женской двадцатки" (W20). Участницы секции обсуждают международное сотрудничество в интересах женщин, экономик и обществ, основные достижения и будущие приоритеты "Женской двадцатки", вклад в повестку дня по расширению экономических возможностей женщин.

Пленарное заседание "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие" прошло под председательством президента России Владимира Путина.

"Особенность второго Евразийского женского форума - проведение целого ряда площадок, среди которых – международный дискуссионный клуб "Женщины – губернаторы – стратегия эффективности и развития территорий". Инициатива его проведения принадлежит губернатору Югры Наталье Комаровой. Участницами клуба станут руководители органов власти различного уровня России и зарубежных стран. Они обсудят такие направления, как "Обеспечение мира и безопасности, построение миролюбивого, справедливого и свободного от социальных барьеров общества", "Международное, межрегиональное сотрудничество", "Женский вклад в становление нового технологического уклада", - сообщают в департаменте.

В рамках последнего направления пройдет презентация проекта "Создание благоприятных условий для развития возможностей, успешной социализации и эффективной самореализации девушек-тинейджеров". "Важно обеспечить условия для формирования у девушек проактивной позиции в отношении себя и окружающего мира",- отмечают в департаменте.

Предпосылкой к выбору тематики проекта стала прошедшая в Югре в мае исследовательская сессия "Мир подростков и молодежи: интересы, риски и возможности для Югры", в ходе которой проводились социологические и психологические исследования подростков. По итогам была сформирована общая картина того, каким они видят будущее для себя и округа, каких жизненных ориентиров придерживаются.

О практике выстраивания такой работы в Югре, в том числе через вовлечение подростков в волонтерскую деятельность, расскажет ученица школы с углубленным изучением отдельных предметов №3 Ханты-Мансийска Екатерина Манвелян.

Кроме того, губернатор Югры примет участие в открытой дискуссии "Глобальные инициативы в интересах женщин", организованной Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Ведущие политики, представители мировых и российских корпораций, общественных организаций обсудят эффективность и роль глобальных инициатив в решении проблемы равенства прав мужчин и женщин в политике и экономике, препятствия и возможности для политического карьерного роста женщин.

О конгрессе

Евразийский женский форум – крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Он нацелен на консолидацию и развитие сотрудничества женщин-лидеров для решения актуальных проблем и упрочения атмосферы доверия и взаимопонимания в мире на основе универсальных ценностей гуманизма, прав и достоинства.

Организаторы форума - Совет Федерации и межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств.

Участники форума – женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения из многих стран мира.