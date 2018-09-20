{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьерный показ музыкального спектакля "Каштанка" пройдет 22 сентября

ТАСС, 20 сентября. В субботу, 22 сентября, в театре "Русская песня" состоится премьерный показ музыкального спектакля "Каштанка" по одноименному рассказу Антона Чехова. 

Режиссер-постановщик Юрий Катаев дает возможность детям и взрослым окунуться в волшебный мир цирка с головокружительными трюками, смешными и грустными клоунами, насладиться звучанием народных песен в исполнении артистов театра "Русская песня", понаблюдать за животными, чьи образы так точно переданы артистами.

Декорации и костюмы перенесут зрителей в начало XX века и помогут увидеть окружающий мир глазами маленькой, наивной собачки, для которой обычные для нас предметы кажутся очень большими и нелепыми.

"Каштанка" – один из самых известных рассказов о животных великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Это трогательная и смешная история о потерявшейся собачке, которую на улице подбирает известный дрессировщик месье Жорж. В его доме Каштанку ждет новая, незнакомая жизнь – она получает другое имя и становится артисткой цирка…

В спектакле заняты: Юрий Катаев, Яна Кушнер, Марина Климова, Артем Пичугин, Александр Варнаев, Виктор Сапичев, Серафима Викман, Роман Кузьмин, артисты фольклорных ансамблей "Славяне" и "Россияне" (художественный руководитель — Жанна Русакова), а также артисты цирка.

Продолжительность: 1 час 10 минут, без антракта

Аккредитация СМИ

КОГДА: 22 сентября, 12:00.

СБОР ГОСТЕЙ: 11:00

ГДЕ: Театр "Русская песня" (Москва, Олимпийский проспект, 14)

АККРЕДИТАЦИЯ СМИ

Заявки на аккредитацию принимаются по электронному адресу: pr@babkina.ru

Дополнительная информация: Константин Филиппов, + 7 (926) 210 75 10.

Подведены итоги II Климатического форума городов
В этом году на форуме выступили 200 экспертов из 23 стран, включая Великобританию, Корею, Францию, Швецию, Голландию, Японию и Германию
Читать полностью