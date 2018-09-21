Презентация доклада ЮНКТАД состоится в Доме экономиста

Москва, 21 сентября 2018 г. 26 сентября 2018 года, в единый день, в мировых столицах состоится презентация "Доклада о торговле и развитии 2018" (Trade and Development Report 2018) ЮНКТАД (0+).

В Москве презентация Доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) пройдет 26 сентября в 13:00 в Каминном зале Дома экономиста.

Адрес: ул. Тверская, д. 22А, 2 этаж.

Организаторы: Информационный Центр ООН, Международный Союз экономистов и Вольное экономическое общество России.

Ежегодный Доклад ЮНКТАД – наиболее авторитетное издание этой международной организации. Тема Доклада текущего года: "Власть, платформы и иллюзия свободной торговли" (Power, Platforms and the Free Trade Delusion).

С основным докладом выступит ведущий специалист по экономическим вопросам ЮНКТАД (Женева), Игорь Паунович.

Содокладчик – член Координационного Совета Международного Союза экономистов, главный директор по финансовым исследованиям "Института энергетики и финансов", д.э.н., Михаил Ершов.

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