Ассоциация "Глобальная энергия" приглашает на первую пресс-конференцию лауреатов Премии

Москва, 20 сентября. 2 октября в 11:00 в пресс-центре ТАСС состоится первая официальная пресс-конференция лауреатов Международной энергетической премии "Глобальная энергия" -2018 (0+). Эксперты расскажут о своих инновационных проектах и научных разработках, оценят энергетические тренды и представят прогнозы развития отрасли.

Истощение природных ресурсов, изменение климата, увеличение количества мировых энергоемких промышленных центров и рост численности населения несут в себе новые вызовы для глобального энергетического сектора. Мировое сообщество сталкивается с необходимостью обеспечения возрастающих потребностей человечества в энергетических ресурсах, при этом стараясь сохранить баланс между энергетической безопасностью, ценовой политикой энергоснабжения и экологическими нормами.

Как будет меняться энергетическая картина мира? Будут ли мировые державы пересматривать приоритеты энергетической политики, и какие меры предпримут? Как будет распределена доля традиционных и нетрадиционных источников энергии в мировом энергобалансе? На эти и другие вопросы ответят участники дискуссии. В частности, о возможностях использования глубинной энергии земли и энергосберегающих технологиях расскажет лауреат премии "Глобальная энергия" -2018, академик РАН Сергей Алексеенко. Именно за разработки в области теплоэнергетики, которые позволяют создавать современное энергосберегающее оборудование, он стал лауреатом премии этого года. Профессор из Австралии Мартин Грин, который получит премию за технологии в фотовольтаике, повышающие экономичность и эффективность солнечных элементов, оценит, смогут ли его солнечные панели, которые уже стали коммерческим стандартом в отрасли, быть внедрены в России, и сколько инвестиций потребуется в мировом масштабе для повсеместного внедрения передовых солнечных панелей.

Еще один участник пресс-конференции - Родней Джон Аллам, председатель Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", лауреат премии "Глобальная энергия" 2012 года, рассмотрит мега тенденции в глобальной энергетической отрасли и возможные сценарии перестройки энергетических рынков.

Пресс-конференцию откроет Александр Игнатов, и.о. президента ассоциации "Глобальная энергия". Он расскажет о ключевых направлениях деятельности и перспективах развития проекта.

Отметим, что к участию в мероприятии также приглашены: главы компаний – членов ассоциации - генеральный директор ПАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров.

Пресс-конференция состоится 2 октября по адресу: Москва, Тверской бульвар, дом 2, пресс-центр ТАСС (второй этаж). Начало мероприятия в 11.00.

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Дополнительная информация:

Наталья Наумова, naumova@ge-prize.org , +7 495 739 54 35

Справка об ассоциации "Глобальная энергия":

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует ряд программ для молодых ученых России.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 37 ученых из 12 стран: Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.