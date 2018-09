34-й Планетарный конгресс АУКП пройдет в Санкт-Петербурге

Москва, 20 сентября. Россия получила право проведения 34-го Планетарного конгресса международной Ассоциации участников космических полетов (The Association of Space Explorers XXXIV Planetary Congress) (6+). Конгресс пройдет в 2021 году в г. Санкт-Петербурге и будет приурочен к памятной дате – 60-летию со дня осуществления первого в мире полета человека в космос на корабле "Восток", гражданина СССР Ю.А. Гагарина.

"Презентация и продвижение инфраструктурных возможностей России с целью привлечения международных конгрессных мероприятий – направление, которое мы активно развиваем. За проведение конгрессов и форумов ежегодно борются ведущие страны мира. Конгрессные мероприятия способствуют привлечению инвестиций, развитию делового туризма и в целом развитию международного экономического сотрудничества", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках очередного конгресса, проходившего в Минске, международный исполком Ассоциации участников космических полетов (АУКП) принял решение о проведении XXXIV Конгресса в 2021 году в Санкт-Петербурге. Конгресс пройдет при поддержке Фонда Росконгресс и Национального конгресс-бюро России.

Конгресс проводится на ежегодной основе в различных странах, чьи граждане совершили по крайней мере один космический полет, и является главным событием, объединяющим космонавтов и астронавтов со всех мира, предназначенным для обмена опытом о космических полетах и информацией о достижениях в области космонавтики. В рамках проведения конгресса, который длится пять дней, участники примут участие в пленарных заседаниях и рабочих отраслевых сессиях, а также посетят профильные специализированные учебные заведения в городе проведения конгресса и области.

Председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полетов (АУКП) России, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, Александр Павлович Александров отметил: "Очередной конгресс Ассоциации участников космических полетов (ASE) состоялся в Республике Беларусь с 10 по 14 сентября 2018 года. Собравшихся участников из 18 стран мира приветствовал Президент Республики А.Г. Лукашенко. Важнейшей задачей Ассоциации является содействие установлению регулярных и тесных контактов между специалистами, которых объединяет опыт пилотируемых космических полетов, с тем чтобы использовать их высокий авторитет и уникальный опыт в деле дальнейшего освоения космического пространства и космической техники, информирование мировой общественности о новейших достижениях в области исследования космического пространства, а также работа с подрастающим поколением в каждой из стран – участниц проведения конгрессов. Космонавты России видят в этом проекте много интересных тем будущего развития отечественной космонавтики и, что чрезвычайно важно, – привлечение умных и энергичных молодых специалистов к работе в области ракетно-космической отрасли".

Директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев сообщил: "По нашему мнению, выбор города на Неве – очень привлекательный проект как для стран-участниц, так и для России в целом. Ранее мы уже выиграли три заявки на достаточно крупные мероприятия, которые состоятся в России в период с 2019 по 2022 годы. В планах Национального конгресс-бюро на ближайшие пять лет – вывести Россию на ведущие позиции среди дестинаций по приему международных мероприятий. Одна из задач НКБ – содействовать привлечению в страну мероприятий, которые способствовали бы обмену новыми знаниями и технологиями".

В настоящее время Национальное конгресс-бюро подало заявки на 12 международных деловых мероприятий, и еще на 30 мероприятий заявки находятся на разных стадиях подготовки.

Национальное конгресс-бюро создано в ноябре 2017 года при поддержке Правительства Российской Федерации для эффективного развития событийной отрасли страны, интеграции в мировую индустрию встреч.

Учредителями являются: Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий; АО "Российский экспортный центр" – государственный институт поддержки несырьевого экспорта; Международный фонд технологий и инвестиций (International Foundation of Technology and Investment, IFTI) - некоммерческая, негосударственная организация, созданная для поддержки развития науки, культуры, образования и социальной деятельности в России;, Выставочный научно-исследовательский центр R&C – единственная в России компания, предоставляющая полный спектр маркетинговых и консалтинговых услуг в событийной индустрии.

Национальное конгресс-бюро занимается продвижением событийного потенциала регионов на международном уровне, привлечением зарубежных мероприятий с целью формирования имиджа Российской Федерации как страны с благоприятным климатом для инвестиций и развития бизнеса.

Ассоциация участников космических полетов (The Association of Space Explorers –ASE-) основана в 1985 году небольшой группой российских, американских и других международных космонавтов в г. Серне, Франция. Ассоциация является международной некоммерческой профессиональной и образовательной организацией, в состав которой входят более 400 космонавтов и астронавтов из 37 стран, совершивших космические полеты.