В Москве обсудили ход подготовки к РЭН–2018

Москва, 20 сентября. В Москве под председательством министра энергетики Александра Новака состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума "Российская энергетическая неделя" (6+), который пройдет 3–6 октября в Манеже. В ходе заседания советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, представители министерств и ведомств, Правительства Москвы, а также крупнейших энергетических компаний обсудили ход подготовки к РЭН–2018.

"Через две недели Москва примет событие мирового масштаба: ключевые игроки отрасли соберутся для обсуждения вызовов, стоящих перед энергетикой в условиях стремительно меняющегося мира. „Российскую энергетическую неделю“ планируют посетить 10 тысяч представителей отрасли. На площадке Форума пройдут встречи представителей ОПЕК, Форума стран-экспортеров газа, ООН. Также появятся новые форматы, в рамках которых свои проекты представят компании – лидеры отрасли. Я благодарен всем участвующим в подготовке мероприятия, проделана большая работа", – сказал в своем вступительном слове Александр Новак.

Глава Минэнерго отметил обширное представительство глав иностранных отраслевых министерств и ведомств. Особый интерес к Форуму проявили делегации из стран Африки и АТР.

"Участие в Международном форуме „Российская энергетическая неделя“ иностранных высокопоставленных лиц позволит вывести дискуссию о будущем развития электроэнергетики на новый уровень. Мы надеемся на плодотворный диалог международного сообщества, направленный на решение основных задач, которые стоят сегодня перед мировой энергетикой. Большой интерес к мероприятию вызван тем, что повестка Форума в этом году включает в себя не только обсуждение будущего глобальной энергетики, но и поднимает важные вопросы комплексного экономического развития территорий. Одной из главных тем деловой программы станет расширение совокупных возможностей Арктического региона Российской Федерации в ходе сессии „Энергетический потенциал Арктики: реализация проектов и развитие логистики“", – сказал Антон Кобяков.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в свою очередь заметил, что дискуссии в рамках деловой программы Форума охватят все аспекты энергетической отрасли. "Деловая программа „Российской энергетической недели“ стала насыщеннее, количество мероприятий увеличилось на четверть. Впервые в рамках Форума пройдет дискуссия на геополитические темы – „Геополитические сценарии и ТЭК: новая реальность“", – сказал Антон Инюцын.

По традиции на площадке РЭН пройдет всероссийское совещание "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 года". Также состоится подведение итогов четвертого всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК". Антон Инюцын особо поблагодарил компании ТЭК и журналистов, освещающих темы энергетики, за активное участие в конкурсе – жюри получило более 400 работ из 50 регионов страны.

Кроме того, понимая важность обучения новых кадров, организаторы РЭН–2018 уже второй год подряд проведут Молодежный день, в рамках которого молодые специалисты смогут ознакомиться с уникальными энергетическими разработками и пообщаться с представителями отрасли. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 4 тысяч студентов.

О форуме

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

Общее число участников РЭН-2017 превысило 10000 человек. Количество иностранных стран-участниц московской площадки РЭН-2017 составило 94.

rusenergyweek.com

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