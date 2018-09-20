"Манго Телеком" представила отраслевое решение для туриндустрии

ТАСС, 20 сентября. На 24 Международной туристической выставке "Отдых Leisure 2018" в Москве провайдер облачных АТС "Манго Телеком" официально представил коммуникационные инструменты для туриндустрии.

Решение адресовано как турагенствам и туроператорам, так и компаниям, управляющим гостинично-курортным бизнесом.

Сервис базируется на платформе центра обработки вызовов MANGO OFFICE, который позволяет построить контакт-центр и работать со всеми типами обращений через интернет — без подключения к традиционным каналам связи. Пользователю при этом доступен широкий набор функций профессиональной телефонии и специальные инструменты для других видов клиентских коммуникаций.

"Основная потребность компаний в туристическом бизнесе — эффективная работа со входящими обращениями: важно не терять и максимально быстро отрабатывать входящие", — комментируют в "Манго Телеком". Платформа MANGO OFFICE решает эти задачи.

Чтобы обеспечить максимально быструю реакцию менеджеров на обращения, в MANGO OFFICE настраиваются различные режимы распределения вызовов между сотрудниками, принимающими звонки. Одновременно аналитика MANGO OFFICE отслеживает изменения всех критичных параметров телефонии и в режиме онлайн уведомляет руководителя контакт-центра по SMS или по электронной почте о ситуациях, когда сверх допустимых отклонений увеличивается очередь звонков, время ожидания ответа или количество пропущенных вызовов. С пропущенными звонками MANGO OFFICE работает автоматически: первого же освободившегося менеджера центр обработки вызовов соединяет с клиентом, который не дождался ответа специалиста, когда звонил сам.

Клиенты могут звонить в офис не только по телефону, но и с компьютера, находясь на сайте, также доступна опция заказа телефонной консультации. По данным "Манго Телеком", эти дополнительные каналы связи обеспечивают прирост в обращениях и конверсиях.

Принять звонок менеджер может даже при отсутствии на рабочем месте. Это одна из функций мобильного приложения MANGO TALKER. С его помощью "Манго Телеком" предлагает организовать и подключение удаленных сотрудников. Чтобы выйти на линию, начать принимать звонки или самостоятельно обзванивать клиентов, необходимо лишь установить MANGO TALKER на смартфон или персональный компьютер.

Кроме того, с помощью MANGO OFFICE можно работать с текстовыми сообщениями в таких набирающих популярность каналах коммуникаций, как чаты на сайтах, социальные сети и мессенджеры. "Манго Телеком" предлагает собственный, единый для всех текстовых каналов интерфейс, позволяющий эффективно организовать переписку.

Коммуникации MANGO OFFICE интегрированы со множеством бизнес-приложений, включая отраслевые программные продукты — U-ON Travel, TourControl, "Мои туристы" и др.

Если при подготовке тех или иных материалов вам требуется экспертиза, аналитика, комментарии или фактическая информация, касающаяся деятельности "Манго Телеком", мы будем рады предоставить необходимые сведения.

Валерий Сорокин

Руководитель группы PR

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