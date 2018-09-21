Дискуссионный клуб Зимней универсиады-2019 завершил свою работу

Красноярск, 21 сентября 2018 г. С 18 по 20 сентября в Красноярске состоялась осенняя сессия Дискуссионного клуба Зимней универсиады-2019 (0+), посвященная теме готовности города к международному спортивному событию. В открытом обсуждении приняли участие представители Дирекции Студенческих игр, городской администрации, общественности, СМИ, спорта, сфер образования и строительства, а также краевые парламентарии.

На первом заседании Дискуссионного клуба участники обменялись мнениями о том, как меняется облик Красноярска к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года. Так, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко отметил, что только за минувшее лето произошли титанические сдвиги в благоустройстве города: "Создан новый визуальный образ Красноярска - изменился Вантовый и Коммунальный мосты, сквер на площади Революции… Студенческие игры – хорошая возможность встрепенуться и навести порядок в городе". В свою очередь заместитель руководителя Дирекции Зимней универсиады-2019 Денис Бранчуков добавил, что в Красноярске уже функционирует несколько спортивных объектов, построенных к играм: "Мы успешно провели такие тестовые мероприятия, как Форум FISU, этап кубка России по горнолыжному спорту, чемпионат мира по лыжному ориентированию. В октябре состоится ещё три тестовых соревнования, и это замечательный повод проверить в городе работу спортсооружений, транспорта, волонтеров и другие сервисы и направления".

"Меняет ли универсиада города и людей?" - тема второго дня работы Дискуссионного клуба, в ходе которого обсуждалось позитивное влияние Студенческих игр на развитие молодежного и массового спорта. Спикером от Дирекции Зимней универсиады-2019 выступил заместитель руководителя Константин Гуреев: "Студенческие игры изменят жизнь красноярцев – в городе создается современная спортивная инфраструктура, которой смогут пользоваться не только профессиональные спортсмены, но и все желающие. После Зимней универсиады-2019 на новых аренах планируется проводить соревнования различного уровня, в том числе всероссийского и международного".

На заключительном заседании Дискуссионного клуба обсуждалась готовность жителей Красноярска и сферы услуг города к приему иностранных гостей. Эксперты также смогли попрактиковать свои языковые навыки, поскольку мероприятие было организовано на двух языках – русском и английском. Участники дискуссии пришли к единому мнению о том, что Красноярск готов оказать спортсменам и зрителям Студенческих игр все необходимые сервисы, включая транспорт, питание и проживание. Так, построен современный аэропорт, в заведениях общепита есть блюда сибирской кухни и меню на английском языке, готовится интересная культурная программа. Помогать Красноярску в создании атмосферы гостеприимства во время Студенческих игр будут волонтеры, владеющие английским языком.

Среди участников дискуссии третьего дня была Ольга Суроткина, региональный менеджер по внешним коммуникациям системы Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку: "Мы верим, что такие мероприятия как Зимняя универсиада-2019 обладают невероятной силой, которая объединяет любителей спорта. Мы лично видели, какое положительное влияние такие события оказывают на принимающие страны. Компания Coca-Cola не первый раз становится партнером универсиады - в 2013 году мы также поддержали универсиаду в Казани".

Отметим, что нынешняя сессия Дискуссионного клуба Зимней универсиады-2019 стала заключительной, его заседания проводились в Красноярске на регулярной основе, начиная с 2015 года. После каждой сессии Дирекция Студенческих игр анализирует предложения, озвученные в ходе дискуссий, и формирует план реализации наиболее удачных идей. Предыдущий Дискуссионный клуб состоялся осенью 2017 года, на заседаниях которого рассматривались темы гостеприимства и сервисов для зрителей, а также экскурсионная программа Зимней универсиады-2019.