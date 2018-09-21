К юбилею конкурса "СМИротворец" выпустят книгу

Москва, 21 сентября 2018 г. Итоги десятилетней работы на ниве развития средств массовой информации, освещающих межнациональную тематику, подводит Гильдия межэтнической журналистики. Столь масштабный проект осуществляется в стране впервые. Он стал возможен благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Эксперты соберут и проанализируют самые яркий работы СМИ за достаточно внушительный временной период - с 2008 по 2018 годы. В федеральных округах пройдут обсуждения и круглые столы, а авторы лучших работ приедут в Москву на юбилейные мероприятия.

В электронном и печатном вариантах в конце этого года выйдет "золотая книга" проекта – "Межнациональные отношения в зеркале СМИ: лучшие практики за 10 лет" (6+). Столь системный анализ проводится впервые. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов будут подведены итоги целой эпохи возвращения межэтнической тематики в информационное поле страны, а также задан вектор развития на следующее десятилетие.

Россия – огромная многонациональная страна, где исторически накоплен большой позитивный опыт взаимодействия между народами. Коллег, кому это реально интересно, становится все больше, хотелось найти друг друга. Но страна у нас немаленькая, мы разбросаны в 11 часовых поясах. Так возникла идея сначала Гильдии межэтнической журналистки, а потом и конкурса "СМИротворец" (6+). В нынешнем году будем уже в 10-й раз искать и награждать лучших в этой непростой теме, - высказывает свое мнение один из организаторов конкурса, Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, Президент Гильдии межэтнической журналистики, главный редактор портала NAZACCENT.RU Маргарита ЛЯНГЕ. - У каждого из почти двух сотен наших народов свои традиции, язык, системы ценностей и философия жизни. Все вместе – это колоссальное богатство. Нам жизненно важно сохранить добрые отношения, основанные на взаимном уважении, избежать недопонимания.

Отделения Гильдии сейчас работают в 39 российских регионах. "СМИротворец" - флагманский, но не единственный проект Гильдии. С 2008 года через "СМИротворец" прошли более 52 тысяч журналистских работ. Более 300 были отмечены профессиональными наградами. Четвертый год действует Школа межэтнической журналистки для студентов профильных вузов, где действующие журналисты-наставники учат молодежь рассказывать про многообразие культур, традиций, уникальные особенности каждого народа. В 2018 году Школа работает уже в 25 регионах страны. "За четыре года мы подготовили по единой программе почти тысячу наших будущих и уже нынешних молодых коллег, перезнакомили их друг с другом, вывозили в пресс-туры, показывали, в какой прекрасной стране им повезло родиться. Теперь с радостью видим их работы на этнокультурную тему в российском информационном поле", - констатирует М.ЛЯНГЕ.

О проекте

Проект "Межнациональные отношения в зеркале СМИ: лучшие практики за 10 лет" направлен на анализ и поощрение деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, их этнокультурное развитие, межэтническое взаимодействие, деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений. Проверенные временем, эффективные модели информационного взаимодействия гражданского общества, журналистов и власти будут впервые обобщены и предложены для реализации всем заинтересованным лицам, что позволит в кратчайшие сроки мультиплицировать положительные практики во всех регионах России. Реализуется проект благодаря поддержке Фонда президентских грантов, который с 3 апреля 2017 года является единым оператором грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и осуществляет государственную поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты.

О конкурсе

Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец" проводится с 2008 года. Организаторы творческого состязания – Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" и был представлен главе государства на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ как одна из лучших в стране практик по гармонизации межэтнических отношений (Йошкар-Ола, 20 июля 2017 г.)

Цель творческого состязания - поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также - деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

На конкурс принимаются только авторские материалы. СМИ в целом (журналы, газеты, сайты, радио- и телекомпании) не рассматриваются. СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более 3-х отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик – не более 3-х циклов/рубрик и до 3-х работ в каждом цикле/рубрике.

Как и в предыдущие годы, конкурс традиционно проводится в номинациях: "Телевидение", "Радио", "Пресса", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ", а также в спецноминации этого года "Родные языки". Творческое состязание рассчитано на участие журналистов региональных и этнических СМИ.

Материалы на конкурс предоставляются ссылкой на файлообменник или вложенными файлами в сопровождении полностью оформленных (подписанных руководителем и заверенных печатью) и отсканированных заявки и анкеты по электронной почте на адрес: konkurs@nazaccent.ru, smirotvorets-2018@yandex.ru

Принимаются работы, опубликованные с 1 августа 2017 по 1 августа 2018 гг.

Ознакомиться с дополнительной информацией о конкурсе – http://concours.nazaccent.ru/2018/about/.