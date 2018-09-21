Определены составы делегаций конкурсантов полуфинала V Конкурса муниципальных стратегий

ТАСС, 21 сентября. Определились все участники полуфинала Конкурса муниципальных стратегий -2018 (12+), а также делегации, которые представят стратегии муниципальных образований перед жюри. За право выйти в финал конкурса по главной номинации будут бороться 24 конкурсанта, распределенные по трем размерным группам.

Полуфинал конкурса пройдет 25 сентября в Москве, в Общественной палате РФ. В тот же день состоятся финалы по четырем частным номинациям: самый открытый процесс разработки стратегии, системность управления реализацией стратегии, лучшая согласованность стратегического планирования и умная стратегия – умный город.

Итоги дня будут подведены на пленарном заседании, на которое приглашены: председатель Комитета по стратегическому развитию Общероссийского конгресса муниципальных образований, депутат В.В. Зубарев, президент Общероссийского конгресса муниципальных образований, депутат В.Б. Кидяев, председатель Комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, депутат А.Н. Диденко, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению, председатель экспертного совета НО "Союз российских городов" А.Н. Максимов.

В заседании примут участие известные эксперты в области стратегического планирования. В том числе запланировано выступление начальника отдела совместного планирования земель Бранденбург и Берлин Министерства инфраструктуры и планирования Земли Бранденбург Ренате Урсулы Хофф, которая расскажет об опыте муниципального планирования в Германии.

20 сентября состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений конкурсантов в главной номинации:

В подгруппе от 165 до 300 тысяч жителей: городской округ Бийск (Алтайский край), Балаковский район (Саратовская область), Златоустовский городской округ (Челябинская область), Петрозаводский городской округ (Республика Карелия), городской округ "Город Йошкар-Ола" (Республика Марий Эл), Старооскольский городской округ (Белгородская область), Нижнекамский район (Республика Татарстан), Альметьевский район (Республика Татарстан).

В подгруппе от 50 до 120 тысяч жителей: городской округ Обнинск (Калужская область), Мирнинский район (Республика Саха (Якутия)), Бахчисарайский район (Республика Крым), городской округ Кирово-Чепецк (Кировская область), Сосновоборский городской округ (Ленинградская область), Томский район (Томская область), Бугульминский район (Республика Татарстан), городской округ Кинель (Самарская область).

В подгруппе менее 50 тысяч жителей: Новошешминский район (Республика Татарстан), городской округ "Город Пыть-Ях" (Ханты-Мансийский АО – Югра), Никифоровский район (Тамбовская область), Кош-Агачский район (Республика Алтай), Татищевский район (Саратовская область), Каргасокский район (Томская область), Чернушинское городское поселение (Пермский край), Первомайский район (Тамбовская область).

Два победителя из каждой подгруппы сразятся за первое место в финале, который пройдет в рамках Форума стратегов 22 октября в Санкт-Петербурге.

За победу в частных номинациях будут бороться:

"Самый открытый процесс разработки стратегии": Альметьевский район, Златоустовский городской округ, городской округ Кинель, Каргасокский район, Кош-Агачский район, Мирнинский район, городской округ "Город Пыть-Ях", Старооскольский городской округ.

"Лучшая согласованность стратегического планирования": Златоустовский городской округ, Нижнекамский район, городской округ "Город Пыть-Ях", Томский район.

"Системность управления реализацией стратегии": Балаковский район, Златоустовский городской округ, Кош-Агачский район, Мирнинский район, городской округ "Город Пыть-Ях".

"Умная стратегия – умный город": Альметьевский район, городской округ "Город Пыть-Ях", Чернушинское городское поселение.

С проектом программы и другой документацией можно ознакомиться на официальном сайте Форума стратегов в разделе "Конкурс".

Организаторами Конкурса выступают Общественная палата РФ, Общероссийский конгресс муниципальных образований, МЦСЭИ "Леонтьевский центр", Комитет гражданских инициатив.

Форум стратегов состоится 22-23 октября 2018 года в Санкт-Петербурге. В ходе более чем 30 мероприятий Форума представители министерств, субъектов федерации, муниципалитетов и государственных корпораций, российские и зарубежные эксперты обсудят методы и механизмы стратегического планирования, инициативы, направленные на внедрение зеленых технологий, формирование современной городской среды, повышение качества инвестиционных, инфраструктурных и социальных стратегий и многие другие вопросы. Предварительная программа опубликована на сайте Форума.

Место проведения Форума: г. Санкт-Петербург, отель "Park Inn by Radisson Прибалтийская", ул. Кораблестроителей, д. 14.

Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ "Леонтьевский центр".

Генеральные информационные партнеры Форума: ТАСС, РИА "ФедералПресс", медиахолдинг "Регионы России", Издательский дом "Гудок", портал "Utro.ru".

Информационные партнеры Форума: Российская газета, журнал "Русский репортер", журнал "Бюджет", журнал "Метод", ИА "Невские Новости", журнал "Эко-град", журнал "Окружающая среда Санкт-Петербурга".

Региональный инфопартнер: газета "Тамбовский курьер".

Сетевые медиапартнеры: Вестник Петербурга.

Научные журналы – партнеры Форума: научно-практический журнал "Региональная экономика. Юг России", научный журнал "Регион: экономика и социология".

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