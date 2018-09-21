Фестиваль Дианы Вишневой Context пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с октября по ноябрь

Москва, 20 сентября. С 15 октября по 6 ноября в Москве и Санкт-Петербурге в шестой раз пройдет международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva (16+). Каждый год фестиваль знакомит российского зрителя с лучшими достижениями современного танца и представляет мировые премьеры, уникальные совместные работы, созданные как знаменитыми хореографами, так и молодыми постановщиками и уже заслужившие высокую оценку критиков; а также документальное кино и широкую образовательную программу.

Фестиваль проходит при поддержке ПАО "ГАЗПРОМ". В рамках фестиваля Context. Diana Vishneva пройдут выступления двух ведущих мировых танцевальных компаний: Национального балета Канады и основной труппы израильского коллектива "Батшева".

Впервые в своей истории в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva Национальный балет Канады проведет тур по России при поддержке Посольства Канады. Одна из самых сильных танцевальных трупп мира во главе с художественным руководителем Карен Кейн представит 15‒16 октября на сцене Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и 19 октября в Санкт-Петербурге в "Мариинском-2" три одноактных балета. Это "Возникновение" Кристал Пайт ‒ одной из самых долгожданных в России хореографов, Paz de la Jolla Джастина Пека ‒ самого молодого резидента-хореографа в истории New York City Ballet, а также постановка Гийома Коте "Бытие и ничто", вдохновленная философским эссе Жана-Поля Сартра. Главный дирижер Национального балета Канады Дэвид Брискин будет руководить Симфоническим оркестром МАМТ в Москве и оркестром Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

5 и 6 ноября при поддержке Посольства Израиля танцевальная компания "Батшева" представит российскую премьеру Venezuela ("Венесуэла") хореографа Охада Наарина на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Основная труппа одной из самых известных современных танцевальных компаний возвращается в Россию спустя пять лет. О знаменитом языке gaga и почерке хореографа Охада Наарина зрители фестиваля Context знают по документальному фильму "Мистер Гага", а также благодаря постановке B/olero в исполнении Дианы Вишневой и Орели Дюпон, которые были представлены в рамках программы фестиваля Context 2016 года.

Одним из ключевых событий фестиваля станет Вечер молодых хореографов Context Lab, который пройдет 17 октября на сцене Гоголь-центра в Москве и позже, 20 октября, на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Лучшие молодые постановщики, финалисты конкурса хореографов Context Lab, представят на двух сценах свои новые работы, созданные специально для фестиваля. Финалисты конкурса Context Lab в 2018 году: Константин Матулевский (Москва), Ксения Вест (Берлин), Ирина Кононова (Ставрополь), Анна Щеклеина (Екатеринбург), Ольга Тимошенко (Москва) и Алексей Кононов (Санкт-Петербург). Во втором акте Вечера будут представлены новые работы победителя Context Lab 2017 года Ольги Лабовкиной и лауреата программы Mind and Movement Павла Глухова.

В этом сезоне образовательная программа Context выходит на новый уровень, значительно расширяя как количество, так и тематику проводимых мастер-классов, лекций и воркшопов.

В рамках фестиваля пройдет серия публичных разговоров ContextSpeaks с легендарным хореографом и создателем нового языка движения gaga Охадом Наарином и одной из величайших балерин своего времени, художественным руководителем Национального балета Канады, Карен Кейн.

14 октября в Еврейском музее и центре толерантности пройдет масштабный открытый урок по языку движений gaga для широкой публики от бывшего педагога танцевальной компании "Батшева". Для начинающих и профессиональных танцовщиков и хореографов впервые будет организован пятидневный интенсив Gaga/dancers с уникальной возможностью освоить репертуар Охада Наарина для более углубленной практики gaga. В Москве и Санкт-Петербурге молодые танцовщики и хореографы смогут познакомиться с практиками ведущей европейской школы искусств Codarts в рамках двухдневных мастер-классов, организованных при поддержке Посольства Нидерландов.

Фестиваль‒2018 будет интересен и для технических специалистов театра и особенно танцевальных постановок ‒ при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве будет проведен мастер-класс для художников по свету от ведущего британского специалиста Майкла Мэнниона. Также в рамках фестиваля пройдут уже ставшие традиционными воркшоп по театральной критике с исследователем современного танца Витой Хлоповой и мастерская танцевальной фотографии со знаменитым петербургским театральным художником Марком Оличем.

Кинопрограмма фестиваля этого года будет доступна не только зрителям Москвы и Санкт-Петербурга, но и всей России. Впервые за всю историю фестиваля кинопрограмма будет доступна онлайн на платформе интеллектуального кино Nonfiction.film в течение целого месяца – в преддверии и во время фестиваля.

Ежегодный фестиваль Context. Diana Vishneva впервые прошел в 2013 году, и за эти пять лет вырос из трехдневного фестиваля, становясь все более заметным и значительным событием культурной жизни ‒ в 2018 году это три недели мероприятий в двух городах с масштабной программой зарубежных и российских постановок, собственных премьер, кинопоказов, лекций и мастер-классов.

За пять лет на фестивале были показаны работы 35 лучших хореографов мира, представляющих все разнообразие современной хореографии. В 2017 году фестиваль посетило свыше 9000 зрителей, а прямые трансляции спектаклей и лекций посмотрели 23 000 человек. В 2018 году фестиваль впервые выехал с гастролями в Европу на Holland Dance Festival (Нидерланды) и представил свою программу в Екатеринбурге и Перми. Международные и российские гастроли Context. Diana Vishneva продолжатся и в следующем году. В марте 2019 года фестиваль представит свою программу на двух наиболее известных танцевальных сценах мира ‒ Sadler’s Wells Theatre в Лондоне и Suzanne Dellal Centre в Тель-Авиве.

Программа спектаклей Context. Diana Vishneva-2018

Москва

15–16 октября, 19:00

Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Вечер Национального балета Канады

Акт I. Paz de la Jolla. Хореограф Джастин Пек

Акт II. Being and Nothingness ("Бытие и ничто"). Хореограф Гийом Коте

Акт III. Emergence ("Возникновение"). Хореограф Кристал Пайт

17 октября, 20:00

Гоголь-центр

Вечер молодых хореографов Context Lab

Акт I. Постановки финалистов конкурса Context Lab-2018

Акт II. Новая работа Ольги Лабовкиной, победителя Context Lab-2017

Новая работа Павла Глухова, лауреата программы Mind and Movement

5–6 ноября, 20:00

Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

"Венесуэла", танцевальная компания "Батшева"

Хореограф Охад Наарин

Санкт-Петербург

19 октября, 19:00

Мариинский-2

Вечер Национального балета Канады

Акт I. Paz de la Jolla. Хореограф Джастин Пек

Акт II. Being and Nothingness ("Бытие и ничто"). Хореограф Гийом Коте

Акт III. Emergence ("Возникновение"). Хореограф Кристал Пайт

20 октября, 19:00

Новая сцена Александринского театра

Вечер молодых хореографов Context Lab

Акт I. Постановки финалистов конкурса Context Lab‒2018

Акт II. Новая работа Ольги Лабовкиной, победителя Context Lab‒2017

Новая работа Павла Глухова, лауреата программы Mind and Movement

Полная программа и расписание фестиваля Context. Diana Vishneva будет доступна в сентябре на сайте www.contextfest.com

Партнеры фестиваля

ПАО "Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

"Газпром" располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа и является лидером по его добыче. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.

"Газпром" — надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям. Компании принадлежит самая протяженная в мире газотранспортная система. "Газпром" поставляет газ потребителям в России и более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, является крупнейшим экспортером газа в Европу. Компания успешно развивает торговлю СПГ, входит в тройку ведущих российских производителей нефти и газового конденсата. "Газпром" занимает первое место в России по выработке электрической энергии среди компаний тепловой генерации и является мировым лидером по производству тепловой энергии.

Компания уделяет особое внимание поддержке культуры и искусства. "Газпром" реализует целый ряд крупных проектов, направленных на сохранение исторического наследия и расширение культурных связей.

"Метрополь" — исторический отель, построенный по инициативе знаменитого мецената и покровителя искусств Саввы Мамонтова в 1905 году. Его здание представляет собой выдающийся памятник московского модерна, в создании которого принимали участие лучшие архитекторы, художники и скульпторы конца XIX – начала XX вв. Отель "Метрополь" расположен в центре Москвы, в трех минутах ходьбы от Красной площади, Кремля и Большого театра. Сокровищницу отеля составляют сотни предметов антиквариата и произведения искусства. Отель гордится своим роскошным номерным фондом: 351 номер, в том числе 19 уникальных исторических люксов с подлинными интерьерами в стиле московского модерна. Не так давно "Метрополь" с гордостью представил 70 новых номеров, выполненных в стиле Art Deco. В номерах отеля превосходно сочетаются антикварные элементов декора и предметы роскоши конца XIX – начала XX вв. и самые современные удобства, высочайший уровень сервиса. На протяжении всей своей истории "Метрополь" является центром культурной жизни столицы, притягивает творческие круги общества, видных деятелей искусства всего мира, поддерживает самые значимые события культуры.

Интеллектуальный Клуб "418" — культурная институция, основанная в 2013 году Ириной Кудриной и Надеждой Оболенцевой, — ведет свою деятельность и развивает образовательные программы в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках мероприятий Клуба проводятся лекции и творческие встречи с авторитетными спикерами, концерты, театральные и кинопремьеры, вернисажи и экскурсии в обеих культурных столицах. Клуб также организует выездные мероприятия и посещения самых знаковых событий страны и мира и позволяет получить доступ к действительно уникальным культурным мероприятиям. За пять сезонов существования Клуб "418" вышел за рамки закрытого клуба, каким задумывался изначально, и превратился в полноценную культурную платформу, сохранив при этом свою камерность: в Клубе состоит ограниченное число участников, заинтересованных в том, чтобы находиться в эпицентре культурной жизни двух столиц. За годы существования Клуба "418" его лекторами и друзьями стали Константин Богомолов,

Диана Вишнева, Андрей Кончаловский, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Леонид Парфенов, Михаил Пиотровский, Ирина Прохорова, Кирилл Серебренников, Александр Сокуров, Сергей Соловьев, Алексей Учитель, Татьяна Черниговская, Сергей Ястржембский и многие другие.

Еврейский музей и центр толерантности — культурно-образовательный комплекс, в котором, помимо постоянной экспозиции, открыты выставочный, исследовательский, образовательный и детский центры, а также центр толерантности. Интерактивная и высокотехнологичная экспозиция музея рассказывает об истории еврейского народа в России со времен царствования Екатерины II до наших дней. За свою шестилетнюю историю музей провел множество образовательных и культурных событий с участием ведущих российских и зарубежных спикеров, показал москвичам Аниша Капура, Герхарда Рихтера и авангард из запасников региональных музеев от Краснодара до Омска.

Nonfiction.film — международный стриминг для интеллектуального и интересующегося зрителя; первая в России онлайн-площадка для одновременного просмотра важных российских и зарубежных документальных фильмов (премьеры Канн, лауреаты "Оскара" и других престижных фестивалей), а также знаковых отечественных игровых картин и сериалов, документальных шедевров признанных мастеров, которые стали событием на престижных фестивалях, заявив о себе в мировом и национальном прокате, и заслужили признание зрителей и высокие оценки экспертов.